Α' Εθνική Γυναικών: Ο Αστέρας νίκησε εκτός 2-0 τον ΠΑΣ Πύργου και έκανε το 2/2
Τη δεύτερή του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Α' Γυναικών πέτυχε το μεσημέρι του Σαββάτου (26/9) ο Αστέρας Τρίπολης, επικρατώντας εκτός έδρας με 0-2 του ΠΑΣ Πύργου. Σκόρερς οι Αντούγκμπε και Γκάτσου, 6 πόντοι για την ομάδα της Αρκαδίας, χωρίς βαθμό ακόμη οι νεοφώτιστες.
Ο αγώνας:
Το παιχνίδι είχε αρκετή ένταση από τα πρώτα λεπτά, η οποία κορυφώθηκε στο 23ο λεπτό, όταν η Αντούγκμπε κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή της μέσα στην περιοχή. Δυο λεπτά μετά, η παίκτρια του Αστέρα ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έγραψε το 0-1.
Οι γηπεδούχες προσπάθησαν να πάρουν μέτρα στο γήπεδο και έχασαν τεράστια ευκαιρία με τη συμπλήρωση των 45', όταν η Μεντόσα αστόχησε από καλή θέση.
Ίδιο μοτίβο και στο δεύτερο μέρος, με την Εσάμ στο 74' να μην μπορεί να ισοφαρίσει για τον Πύργο, ενώ δευτερόλεπτα μετά η Μπουϊντράγο απέκρουσε το εξ' επαφής τελείωμα της Λαβ και στέρησε το 0-2. Το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων ήρθε ωστόσο στο 77', με την Γκάτσου να εκτελεί με το αριστερό και να «κλειδώνει» το τρίποντο.
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