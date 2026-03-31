Παναθηναϊκός: Η ξεχωριστή τετράδα της σταθερότητας
Τρεις διαφορετικοί προπονητές, διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες, πολλά, πάρα πολλά ups and downs μέσα στην σεζόν.
Ο φετινός Παναθηναϊκός αποτέλεσε παράδειγμα προς αποφυγή και δημιούργησε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να βγάλουν τα θετικά τους στοιχεία, μέσα από μία ομάδα που θα λειτουργούσε καλά σε όλες τις καταστάσεις του παιχνιδιού.
Σε μία καλή ομάδα, ένας καλός ποδοσφαιριστής μπορεί να φανεί ακόμη καλύτερος. Σε μία ομάδα που μόνιμα «ψάχνεται», η γενική μετριότητα κάνει και τους καλούς να φαίνονται χειρότεροι από αυτό που πραγματικά είναι.
Σε αυτό το ποδοσφαιρικά ασταθές περιβάλλον, υπήρχαν τέσσερις «πράσινοι» που κατάφεραν σε γενικές γραμμές να έχουν σταθερά καλή απόδοση. Από τα καλοκαιρινά προκριματικά μέχρι και την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
Φυσικά σε αυτή την εξίσωση, δεν συμμετέχουν οι παίκτες του Γενάρη. Έτσι κι αλλιώς ο Ανδρέας Τεττέη είναι μια κατηγορία μόνος του.
Ποιοι συνθέτουν αυτό το κουρτέτο;
- Από τους κεντρικούς αμυντικούς, ο Ίνγκι Ίνγκασον ήταν από τους πιο σταθερούς, πιο αποτελεσματικούς και πάνω από όλα ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Στα εύκολα και τα δύσκολα. Ο Ισλανδός στόπερ από την στιγμή που η διάταξη γύρισε σε 3-6-1 και ο Παναθηναϊκός έπαιξε αρκετά πίσω από την μπάλα και σε χαμηλότερα μέτρα, έκανε εξαιρετικά ματς, όπως καλός ήταν και επί των ημερών του Χρήστου Κόντη. Συμμετοχές: 28, Λεπτά: 2.374
- Στη πρώτη του χρονιά με την φανέλα του «τριφυλλιού» κατάφερε να πάρει την φανέλα του βασικού στο σπίτι του και απολύτως δίκαια. Έλειψε πάρα πολύ στο σύνολο όταν τραυματίστηκε στις αρχές Νοεμβρίου αλλά με την επιστροφή του κατάφερε να γίνει όσο σημαντικός ήταν και στην αρχή της χρονιάς. Συμμετοχές: 37, Γκολ:2, Ασίστ: 3, Λεπτά: 2.929
- Μπορεί να έχει ακούσει πολλά, μπορεί ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με μία άποψη να έχει ανάγκη κάποιον πιο επιδραστικό στη θέση του, ωστόσο, η χρονιά του Τάσου Μπακασέτα είναι καλή. Από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του καλοκαιριού μέχρι και σήμερα, υποστηρίζοντας κατά καιρούς διαφορετικούς ρόλους, προσφέρει, δίνει πράγματα στο σύνολο. Κάνει μία σεζόν με καλά νούμερα στο δημιουργικό κομμάτι. Συμμετοχές: 38, Γκολ: 9, Ασίστ: 5, Λεπτά: 2.645
- Ο πιο επιδραστικός εξτρέμ του φετινού συνόλου. Ο μόνος που κατάφερε να κάνει την διαφορά, με την ουσία των πραγμάτων που απαιτεί η θέση του. Γκολ και ασίστ. Στα συν του φυσικά η τακτική του επάρκεια, όταν έπρεπει να παίξει ως μπακ-χαφ. Ο λόγος για τον Ανάς Ζαρουρί που αποτέλεσε μία από τις καλύτερες καλοκαιρινές κινήσεις των «πρασίνων». Συμμετοχές: 41, Γκολ: 8, Ασίστ: 4, Λεπτά συμμετοχής: 2.358
