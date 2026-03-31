ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν δώσει μεγάλες μάχες στα playoffs και η παράδοση είναι ελαφρά υπέρ του Δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα μονομαχήσουν στην πρεμιέρα των playoffs στην Τούμπα με διαφορετικούς στόχους ο καθένας.

Ο Δικέφαλος μετά το σοκ στο Πανθεσσαλικό δεν έχει περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κάνει την προσπάθειά του για να μπορέσει να πάρει έστω την τρίτη θέση, που ενδέχεται να μην τον βοηθήσει και στη διεκδίκηση του καλού ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Να παίξει δηλαδή στα playoffs του Europa League και να έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase, έστω του Conference League και να κερδίσει και περισσότερο χρόνο προετοιμασίας. Αυτό είναι κάτι που θα εξαρτηθεί κι από το αποτέλεσμα στον τελικό του Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.

Στα playoffs, πάντως, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 13 φορές στην Τούμπα και η παράδοση είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Όχι, όμως, με μεγάλη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει αήττητος σε επτά αγώνες. Έχει 4 νίκες, έναντι 6 των Θεσσαλονικέων, ενώ 3 παιχνίδια δεν είχαν νικητή.

Σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του τίτλου, η πιο σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ σημειώθηκε τον Μάιο του 2019, όταν επικράτησε 4-1 και λίγες μέρες αργότερα πανηγύρισε το πρωτάθλημα μέσα στο «Κλ. Βικελίδης».

Για το τριφύλλι σημαντική ήταν η νίκη το 2009, όταν πήρε κεφάλι στην κούρσα για την έξοδο στα προκριματικά του Champions League. Ο Παναθηναϊκός, παράλληλα, πήρε μία νίκη θρίλερ με 2-1 τη σεζόν 2022-23, αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε να κατακτήσει τον τίτλο, ο οποίος κατέληξε στα χέρια της ΑΕΚ.

Αναλυτικά η προϊστορία στις μάχες του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

27/4/25 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-1

15/5/24 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 4-1

23/4/23 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-2

17/5/22 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0

25/4/21 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0

8/7/20 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0

31/5/17 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-3

31/5/16 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-1

27/5/15 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-1

17/5/14 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-0

10/5/12 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-0

8/5/11 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-1

10/5/09 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-1