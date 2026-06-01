Ο Μάριος Οικονόμου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών είχε προπονητή τον Γιάκομπ Νίστρουπ του Παναθηναϊκού στη δεύτερη ομάδα της Κοπεγχάγης.

Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος σε ηλικία 33 ετών άφησε δυστυχώς την τελευταία του πνοή μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μηχανή του στα Ιωάννινα.

Ο πρώην διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής έδωσε τη δική του μάχη στην εντατική, αλλά δεν τα κατάφερε καθώς υπέστη ισχαιμική βλάβη στον εγκέφαλο που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη.

Ο Οικονόμου, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει στην καριέρα του έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, είχε φορέσει τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, στον οποίο έκλεισε την καριέρα του ενώ στο εξωτερικό είχε παίξει στις Κάλιαρι, ΣΠΑΛ, Μπολόνια, Μπάρι, Σαμπντόρια και Κοπεγχάγη.

Μάλιστα στο δανέζικο κλαμπ ο Οικονόμου είχε προπονητή τον νέο τεχνικού του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ στη δεύτερη ομάδα της Κοπεγχάγης. Συγκεκριμένα ο Οικονόμου είχε αγωνιστεί δύο φορές υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ με τη δεύτερη ομάδα της Κοπεγχάγης απέναντι στην αντίστοιχη της Μπρόντμπι, τον Σεπτέμβριο του 2021 και τον Απρίλιο του 2022.

Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε την ημέρα που ο Νίστρουπ έρχεται στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, ο Οικονόμου φεύγει από τη ζωή...