Ο Ανδρέας Τεττέη ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια της Super League κάνοντας πάταγο, γεγονός που επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί του μέσα από το Wyscout!

Θα πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω για να βρούμε παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος που να καταφέρνει στην ίδια σεζόν, να είναι το ίδιο επιδραστικός σε δύο διαφορετικές ομάδες και να θεωρείται κατά γενική ομολογία ο πιο σημαντικός ποδοσφαιριστής τόσο στο σύνολο που ξεκίνησε, όσο και σε αυτό που ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο.

Ο Ανδρέας Τεττέη κατάφερε κάτι ξεχωριστό, καθώς ήταν ο mvp της Κηφισιάς στον πρώτο γύρο και ο mvp του Παναθηναϊκού στον δεύτερο.

Αν φανταστεί κανείς την ομάδα των βορείων προαστίων χωρίς εκείνον, δύσκολα θα πιστέψει πως το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο θα είχε... καθαρίσει με σχετική άνεση την υπόθεση της παραμονής στην κατηγορία. Αν τον αφαιρέσει κάποιος από το Τριφύλλι του Ράφα Μπενίτεθ, δύσκολα θα βρει τον τρόπο που οι ''πράσινοι'' θα προλάβαιναν το τρένο της τετράδας χωρίς τον διεθνή άσο στην κορυφή της επίθεσης. Χωρίς τα τέσσερα γκολ, τις τέσσερις ασίστ και την ολοκληρωτική του παρουσία.

Το πρωτάθλημα που έκανε ο Τεττέη ήταν συγκλονιστικό. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος των πεπραγμένων του θα πρέπει να φύγει από έναν αριθμό. Να δει πιο μακριά από τα 8 τέρματα που σημείωσε.

Ο 25χρονος στράικερ έχει κορυφαία παρουσία σε έξι διαφορετικές στατιστικές κατηγορίες που μας προσφέρει το Wyscout, δείγμα των όσων σπουδαίων έκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πραγμάτων που δεν περιορίστηκαν στο σκοράρισμα.

Ας τα δούμε, λοιπόν, ένα προς ένα:

Στο σύνολο γκολ και ασίστ, ο Τεττέη είναι στην πέμπτη θέση, με 14. 8 γκολ και 6 ασίστ.

Στην κατηγορία των xG, είναι ο τρίτος πιο απειλητικός παίκτης στο πρωτάθλημα, με 10.73xGoals, πίσω μόνο από Ελ Κααμπί και Γιόβιτς.

Είναι δεύτερος σε επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή με 102!

Είναι πρώτος σε κερδισμένα φάουλ, με 66!

Είναι τρίτος σε προσπάθειες για ντρίμπλα, με 115.

Είναι τέταρτος σε τελικές προσπάθειες, με 64.

Αριθμοί που δεν παραπέμπουν απλά σε έναν ικανό σκόρερ αλλά σε έναν επιθετικό με πολύ μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι των ομάδων του, έναν φορ που έδωσε πολλά πράγματα μέσα από τις ατομικές του ενέργειες πάνω στο χορτάρι.

Ο Τεττέη απέδειξε σε σύντομο χρονικό διάστημα πως όχι μόνο μπορεί να σταθεί στον Παναθηναϊκό αλλά μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στο σήμερα αλλά και στο αύριο του συλλόγου.