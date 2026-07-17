Μποροβήλος: «Χωρίς καλά οικονομικά δεν μπορεί να βελτιωθεί το πρωτάθλημα»

Ο πρόεδρος του Αστέρα AKTOR, Γιώργος Μποροβήλος, μίλησε στη NOVA κατά την κλήρωση της Super League και στάθηκε στην ανάγκη των ομάδων για οικονομική ενίσχυση.

Ο Γιώργος Μποροβήλος εκπροσώπησε τον Αστέρα AKTOR στην κλήρωση της Stoiximan Super League για τη νέα χρονιά και σε αυτό το πλαίσιο μίλησε στην κάμερα της NOVA. Ο πρόεδρος της «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ αναφέρθηκε στο νέο πρωτάθλημα και στάθηκε στην ανάγκη των ομάδων για οικονομική ενίσχυση.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μποροβήλου

«Νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, όπως το περσινό ήταν καλύτερο από τα προηγούμενα. Η ομάδα μου είχε μια μεγάλη περιπέτεια πέρυσι, αλλά τέλος καλό όλα καλά. Φέτος πιστεύω ότι θα βρούμε τον καλό μας εαυτό και θα παρουσιαστούμε αυτοί που είμαστε και όπως πρέπει να είμαστε.

Νομίζω είναι καλή εξέλιξη ότι βρέθηκε λύση στις εκλογές της Λίγκας. Τα πράγματα ηρέμησαν. Πρέπει να δούμε πως θα έχουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο.

Ένα ποδόσφαιρο που πρέπει να ακολουθήσει τα προηγμένα ευρωπαϊκά, με καλύτερες εγκαταστάσεις, καλύτερες διαιτησίες, καλύτερη οργάνωση και το βασικό είναι να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας. Χωρίς καλά οικονομικά δεν μπορούμε να έχουμε καλά οικονομικά».