Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων για τα Playouts στη Stoiximan Superleague.

Το ερχόμενο Σάββατο, 4 Απριλίου θα γίνει η πρώτη σέντρα στα φετινά Playouts της Stoiximan Superleague, με τις 6 ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το μίνι-πρωτάθλημα να θέλουν φυσικά την αποφυγή του υποβιβασμού (2 τελευταίες θέσεις).

Όπως προέκυψε λοιπόν από το ΔΣ της διοργανώτριας αρχής το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3), η 1η αγωνιστική θα γίνει το πρώτο Σάββατο του Απριλίου, ενώ παιχνίδια θα υπάρξουν και τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4), με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 10 αγωνιστικών να έχει οριστεί για την Πέμπτη, 21 Μαϊου.

Θυμίζουμε πως την 1η αγωνιστική οι αναμετρήσεις είναι: Κηφισιά - Πανσερραϊκός, Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ Novibet και Παναιτωλικός - Ατρόμητος.

Το ημερολογιακό πρόγραμμα των Playouts

1η αγωνιστική

Σάββατο 4 Απριλίου

Κηφισιά - Πανσερραϊκός, 16:00

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ Novibet, 18:00

Παναιτωλικός - Ατρόμητος, 20:00

2η αγωνιστική

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός, 16:00

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης, 17:00

Ατρόμητος - Κηφισιά, 19:00

3η αγωνιστική

Σάββατο 18 Απριλίου

Κηφισιά- Αστέρας Τρίπολης, 16:00

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet, 17:00

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός, 20:00

4η αγωνιστική

Τετάρτη 22 Απριλίου

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος, 16:00

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά, 17:00

Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός, 20:00

5η αγωνιστική

Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός, 16:00

Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης, 18:00

ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός, 20:00

6η αγωνιστική

Σάββατο 2 Μαϊου

Παναιτωλικός - Κηφισιά, 17:00

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet, 17:30

Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος, 19:30

7η αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαϊου

Πανσερραϊκός - Κηφισιά, 16:00

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης, 17:00

Ατρόμητος - Παναιτωλικός, 19:30

8η αγωνιστική

Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά, 19:00

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00

10η αγωνιστική

Πέμπτη 21 ΜαΪου

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης, 19:00

Η βαθμολογία