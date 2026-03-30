Superleague: Οι ημερομηνίες και ώρες των Playouts
Το ερχόμενο Σάββατο, 4 Απριλίου θα γίνει η πρώτη σέντρα στα φετινά Playouts της Stoiximan Superleague, με τις 6 ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το μίνι-πρωτάθλημα να θέλουν φυσικά την αποφυγή του υποβιβασμού (2 τελευταίες θέσεις).
Όπως προέκυψε λοιπόν από το ΔΣ της διοργανώτριας αρχής το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3), η 1η αγωνιστική θα γίνει το πρώτο Σάββατο του Απριλίου, ενώ παιχνίδια θα υπάρξουν και τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4), με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 10 αγωνιστικών να έχει οριστεί για την Πέμπτη, 21 Μαϊου.
Θυμίζουμε πως την 1η αγωνιστική οι αναμετρήσεις είναι: Κηφισιά - Πανσερραϊκός, Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ Novibet και Παναιτωλικός - Ατρόμητος.
Το ημερολογιακό πρόγραμμα των Playouts
1η αγωνιστική
Σάββατο 4 Απριλίου
- Κηφισιά - Πανσερραϊκός, 16:00
- Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ Novibet, 18:00
- Παναιτωλικός - Ατρόμητος, 20:00
2η αγωνιστική
Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου
- ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός, 16:00
- Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης, 17:00
- Ατρόμητος - Κηφισιά, 19:00
3η αγωνιστική
Σάββατο 18 Απριλίου
- Κηφισιά- Αστέρας Τρίπολης, 16:00
- Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet, 17:00
- Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός, 20:00
4η αγωνιστική
Τετάρτη 22 Απριλίου
- Πανσερραϊκός - Ατρόμητος, 16:00
- ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά, 17:00
- Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός, 20:00
5η αγωνιστική
Κυριακή 26 Απριλίου
- Κηφισιά - Παναιτωλικός, 16:00
- Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης, 18:00
- ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός, 20:00
6η αγωνιστική
Σάββατο 2 Μαϊου
- Παναιτωλικός - Κηφισιά, 17:00
- Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet, 17:30
- Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος, 19:30
7η αγωνιστική
Σάββατο 9 Μαϊου
- Πανσερραϊκός - Κηφισιά, 16:00
- ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης, 17:00
- Ατρόμητος - Παναιτωλικός, 19:30
8η αγωνιστική
Τρίτη 12 Μαϊου
- Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός, 19:00
- Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00
- Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00
9η αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαϊου
- Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά, 19:00
- ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00
- Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00
10η αγωνιστική
Πέμπτη 21 ΜαΪου
- Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00
- Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00
- Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης, 19:00
Η βαθμολογία
- Ατρόμητος 29β.
- Κηφισιά 27β.
- Παναιτωλικός 26β.
- ΑΕΛ Novibet 23β.
- Πανσερραϊκός 17β.
- Αστέρας Τρίπολης 17β.
