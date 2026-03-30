Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs
Το Δ.Σ. της Λίγκας αποφάσισε σήμερα στις 12:00 το πρόγραμμα με τις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων για τα playoffs της Super League, με τη «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου να ξεκινά την Κυριακή, 5 Απριλίου.
Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν Κυριακή, ενώ και οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές θα έχουν ώρα έναρξης τις 19:30. Στην πρεμιέρα, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, ενώ λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο «Γ.Καραϊσκάκης».
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα playoffs
- Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής
Κυριακή 05/04/26
19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής
Κυριακή 19/04/26
18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής
Κυριακή 03/05/26
19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
- Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής
Κυριακή 10/05/26
19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής
Τετάρτη 13/05/26
19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
- Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής
Κυριακή 17/05/26
19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
📆Πρόγραμμα Stoiximan Super League Playoffs 1-4#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/VRQgizyUip— Super League Greece (@Super_League_GR) March 30, 2026
