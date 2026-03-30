Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs

Δείτε αναλυτικά τις ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών για τα playoffs της Super League.

Το Δ.Σ. της Λίγκας αποφάσισε σήμερα στις 12:00 το πρόγραμμα με τις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων για τα playoffs της Super League, με τη «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου να ξεκινά την Κυριακή, 5 Απριλίου.

Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν Κυριακή, ενώ και οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές θα έχουν ώρα έναρξης τις 19:30. Στην πρεμιέρα, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, ενώ λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα playoffs

  • Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής

Κυριακή 05/04/26
19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

  • Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής

Κυριακή 19/04/26
18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

 
  • Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής

Κυριακή 03/05/26
19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

  • Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής

Κυριακή 10/05/26
19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

  • Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής

Τετάρτη 13/05/26
19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

  • Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής

Κυριακή 17/05/26
19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα