Δείτε αναλυτικά τις ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών για τα playoffs της Super League.

Το Δ.Σ. της Λίγκας αποφάσισε σήμερα στις 12:00 το πρόγραμμα με τις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων για τα playoffs της Super League, με τη «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου να ξεκινά την Κυριακή, 5 Απριλίου.

Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν Κυριακή, ενώ και οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές θα έχουν ώρα έναρξης τις 19:30. Στην πρεμιέρα, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, ενώ λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα playoffs

Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής

Κυριακή 05/04/26

19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής

Κυριακή 19/04/26

18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής

Κυριακή 03/05/26

19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής

Κυριακή 10/05/26

19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής

Τετάρτη 13/05/26

19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής

Κυριακή 17/05/26

19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ