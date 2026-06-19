Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το τρόπαιο του πρωταθλήματος και το μεσημέρι συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, Θανάση Βασιλόπουλο, ο οποίος τον τίμησε με το μετάλλιο της πόλης.

Η περιοδεία του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ άρχισε από την Πελοπόννησο και μετά την Τρίπολη η «κούπα» πήγε στην Καλαμάτα. Μάλιστα ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, η οποία αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, Θανάση Βασιλόπουλο, ο οποίος τον τίμησε με το μετάλλιο της πόλης.

Στο πλαίσιο της βράβευσής του ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης ανέφερε: «Ήρθα στην Καλαμάτα για να τιμήσω το μέρος που γεννήθηκε ο πατέρας μου και να περάσω ένα μήνυμα στα παιδιά ότι ο δρόμος του νικητή είναι έτοιμος για όποιον θέλει να οραματίζεται και να διεκδικεί τα όνειρα του.

Εμείς φέτος τραβήξαμε μια δυνατή πορεία εκτός παρασκηνίου, εκτός συστημάτων, σηκώσαμε ψηλά τη σημαία του ευ αγωνίζεσθαι. Στην αρχή κάποιοι το πήραν χιουμοριστικά, αλλά μετά κατάλαβαν ότι υπάρχει ο δρόμος του νικητή όπως ονομάσαμε την περιφορά τροπαίου, έξω από διαδικασίες παρασκηνίων και ότι μπορείς πράγματι να διεκδικήσεις τα όνειρα σου.

Ευχόμαστε η Καλαμάτα που ανέβηκε φέτος, να ακολουθήσει το σωστό δρόμο να μην ξεστρατίσει από σειρήνες».

Όπως είναι γνωστό, ο Μάριος Ηλιόπουλος, θα βρεθεί στις 20:00 στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το τρόπαιο και θα κάνει ομιλία στις 21:00.