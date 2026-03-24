Ανακοινώθηκε από τη διοργανώτρια αρχή το αναλυτικό πρόγραμμα των φετινών Playoffs της Superleague, για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) η κλήρωση για τα φετινά Playoffs της Stoiximan Superleague, με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να γνωρίζουν πλέον το αναλυτικό πρόγραμμα.

Έξι αγωνιστικές λοιπόν για την ανάδειξη του πρωταθλητή της σεζόν 2025-2026, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να προπορεύεται στην βαθμολογία, έχοντας 60 βαθμούς, έναντι 58 των Πειραιωτών, 57 των Θεσσαλονικιών και 49 των «πρασίνων».

Υπενθυμίζουμε πως η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 4-5 Απριλίου, ενώ την αμέσως επόμενη εβδομάδα δεν θα υπάρχει δράση, λόγω των εορτασμών για το Πάσχα. Σέντρα θα έχουμε ξανά στις 18-19 του μήνα, με την 2η «στροφή». Οι ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων θα οριστούν την ερχόμενη Δευτέρα (30/3).

Το αναλυτικό πρόγραμμα των Playoffs

1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (18-19 Απριλίου)

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (2-3 Μαϊου)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (9-10 Μαϊου)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (12-13 Μαϊου)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

6η αγωνιστική (16-17 Μαϊου)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 60β. Ολυμπιακός 58β. ΠΑΟΚ 57β. Παναθηναϊκός 49β.

Οι διακοπές των Playoffs

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η πρώτη διακοπή του μίνι-πρωταθλήματος θα είναι το Σαββατοκύριακο του Πάσχα (11-12 Απριλίου). Η δεύτερη διακοπή των Playoffs θα γίνει το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Απριλίου, αφού για τις 25 έχει προγραμματιστεί ο τελικός Κυπέλλου, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.

Αυτό σημαίνει πως μετά από εκείνη την ημερομηνία (σσ 25/4) θα έχουμε τέσσερις διαδοχικές αγωνιστικές, εκ των οποίων μάλιστα η 5η και προ-τελευταία, θα διεξαχθεί μεσοβδόμαδα (12-13 Μαϊου).