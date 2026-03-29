Οι δέκα ακριβότεροι παίκτες της Stoiximan Superleague σύμφωνα με το CIES
Σε μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση προχώρησε το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIES, το οποίο αυτή τη φορά ασχολήθηκε και με την Stoiximan Superleague κάνοντας μία εκτίμηση για την αξία των παικτών που αγωνίζονται σ' αυτό σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια.
Την προηγούμενη φορά είχε βγάλει τον πιο ακριβό παίκτη για την κάθε ομάδα του πρωταθλήματός μας ενώ τώρα έβγαλε την πρώτη δεκάδα των πιο ακριβών ποδοσφαιριστών αυτού, οι οποίοι προέρχονται όλοι από ομάδες του Big-4.
Στην λίστα αυτή υπάρχουν τέσσερις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, τρεις του ΠΑΟΚ, δύο του Παναθηναϊκού κι ένας της ΑΕΚ. Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις προκύπτουν από τις τελευταίες θέσεις όπου βλέπουμε τον Μύθου του ΠΑΟΚ και τον Καλοσκάμη της ΑΕΚ.
Στην κορυφή είναι ο Χρήστος Μουζακίτης με 23,2 εκατ. ευρώ, έχοντας μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Χρήστο Ζαφείρη, η αξία του οποίου φτάνει τα 16,1 εκατ. ευρώ και τον τρίτο Γιάννη Κωνσταντέλια, που έχει 15,9 εκατ. ευρώ.
Η ανάρτηση του CIES
Top estimated transfer values, 🇬🇷 #SuperLeague1— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 29, 2026
🥇 #ChristosMouzakitis 🇬🇷 €23.2m
🥈 #ChristosZafeiris 🇬🇷 €16.1m
🥉 #YiannisKonstantelias 🇬🇷 €15.9m#Tzolakis 🇬🇷 #Andino 🇦🇷 #Jagusic 🇭🇷 #Luiz 🇧🇷 #Pirola 🇮🇹 #Mythou 🇬🇷 #Kaloskamis 🇬🇷
More 👉 https://t.co/7gBSrAr326 pic.twitter.com/PivEMxEyTC
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.