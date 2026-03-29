Οι δέκα ακριβότεροι παίκτες της Stoiximan Superleague σύμφωνα με το CIES

Οι δέκα ακριβότεροι παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος σύμφωνα με την αξιολόγηση του CIES και ο παίκτης-έκπληξη στην 9η θέση.

Σε μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση προχώρησε το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIES, το οποίο αυτή τη φορά ασχολήθηκε και με την Stoiximan Superleague κάνοντας μία εκτίμηση για την αξία των παικτών που αγωνίζονται σ' αυτό σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια.

Την προηγούμενη φορά είχε βγάλει τον πιο ακριβό παίκτη για την κάθε ομάδα του πρωταθλήματός μας ενώ τώρα έβγαλε την πρώτη δεκάδα των πιο ακριβών ποδοσφαιριστών αυτού, οι οποίοι προέρχονται όλοι από ομάδες του Big-4.

Στην λίστα αυτή υπάρχουν τέσσερις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, τρεις του ΠΑΟΚ, δύο του Παναθηναϊκού κι ένας της ΑΕΚ. Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις προκύπτουν από τις τελευταίες θέσεις όπου βλέπουμε τον Μύθου του ΠΑΟΚ και τον Καλοσκάμη της ΑΕΚ.

Στην κορυφή είναι ο Χρήστος Μουζακίτης με 23,2 εκατ. ευρώ, έχοντας μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Χρήστο Ζαφείρη, η αξία του οποίου φτάνει τα 16,1 εκατ. ευρώ και τον τρίτο Γιάννη Κωνσταντέλια, που έχει 15,9 εκατ. ευρώ.

