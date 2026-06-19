Πιερό: «Η μισή Αϊτή υποστηρίζει τη Βραζιλία»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Πιερό, ενόψει της αναμέτρησης της Αϊτής με τη Βραζιλία (20/6).

Μετά το ντεμπούτο του σε τελική φάση Παγκοσμίου ο... δικός μας Φραντζί Πιερό μίλησε ενόψει το ραντεβού της Αϊτής με τη Βραζιλία (20/6, 3:30), τονίζοντας ότι η μισή ομάδα υποστηρίζει τη Σελεσάο.

Αναλυτικότερα στην πρεμιέρα της Αϊτής στο Μουντιάλ 2026 ο 31χρονος φορ της ΑΕΚ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στο 85' και η Σκωτία πανυγήρισε τη πρώτη της νίκη μετά το 1990. Πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα για το παιχνίδι κόντρα στη Βραζιλία του Αντσελότι, όπου «απών» θα είναι ξανά ο Νεϊμάρ!

Μιλώντας λίγες ώρες πριν το παιχνίδι τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα τα δώσουν όλα για να καταφέρουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη χώρα του καφέ: «Η μισή Αϊτή υποστηρίζει τη Βραζιλία, αλλά αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά. Δεν θα είναι εύκολο να παίξουμε εναντίον της Βραζιλίας, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στο Κύπελλο. Με όλη τους την ιστορία, δεν μπορούμε ποτέ να τους υποτιμήσουμε. Ξέρουμε ότι θα δώσουν τα πάντα σε αυτό το παιχνίδι λόγω του αποτελέσματος που είχαν στο πρώτο ματς, αλλά και επειδή θέλουν να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου τους. Όμως εμείς πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε καλύτερα και να συνεχίσουμε να παίζουμε το παιχνίδι μας. Πρέπει να τους δυσκολέψουμε. Θα ανταγωνιστούμε, θα παλέψουμε και στο τέλος θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο για κανέναν»