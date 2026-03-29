Προπονητής εθνικής Κροατίας για Γιάγκουσιτς: «Έχει χαρακτήρα και αντιλαμβάνεται τα πάντα»

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας, Ζλάτκο Ντάλιτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς του Παναθηναϊκού, έπειτα από σχετική ερώτηση που του έγινε.

Το εγκώμιο του Αντριάνο Γιάγκουσιτς έπλεξε ο προπονητής της εθνικής Κροατίας, Ζλάτκο Ντάλιτς, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου, που ακολούθησε έπειτα από τη νίκη της ομάδας του με 2-1 επί της Κολομβίας.

Ο 59χρονος τεχνικός δέχθηκε μια ερώτηση για το γεγονός πως ο 20χρονος ταλαντούχος επιθετικός μέσος δεν αγωνίζεται από τότε που πήγε στον Παναθηναϊκό και απάντησε πως εκείνος ελπίζει αυτό να αλλάξει σύντομα, αφού πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με χαρακτήρα και αντίληψη.

Πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να περάσει την περίοδο αυτή και ότι δεν έχει αμφιβολία πως θα δώσει «μάχη» για τη θέση του και στο τέλος θα τα καταφέρει.

Μέχρι στιγμής από τις αρχές του Φλεβάρη που ήρθε στην ομάδα έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές μη έχοντας ξεπεράσει τα 100 λεπτά αγώνα.

 

Η απάντηση του Ντάλιτς για τον Γιάγκουσιτς

«Ελπίζω να τα καταφέρει. Έχει χαρακτήρα και καταλαβαίνει τα πάντα. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρων ποδοσφαιριστής και το να πάει στον Παναθηναϊκό ήταν δική του επιλογή. Δεν έχω αμφιβολία πως θα παλέψει για τη θέση του, απλώς χρειάζεται χρόνο».

@Photo credits: INTIME, ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα