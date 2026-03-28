Παναθηναϊκός: Οι επικρατέστεροι πιθανοί αντίπαλοι στο Europa League
Με τους έξι αγώνες των playoffs της Stoiximan Super League να απομένουν, ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλισμένη θέση στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν και, σύμφωνα με το Football Rankings, προβλέπεται να συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο αλγόριθμος της σελίδας έκανε μία πρώτη πρόβλεψη για τις ομάδες που θα βρεθούν μαζί με το Τριφύλλι στην εν λόγω φάση και τοποθετεί την ελληνική ομάδα στους ισχυρούς του βασικού μονοπατιού.
Μαζί με τους Πράσινους, βρίσκονται, κατά τη σχετική δημοσίευση οι Άγιαξ, Μπράγκα, Βικτόρια Πλζεν, Καραμπάγκ, Γάνδη, Λουντογκόρετς, Πάφος και Ντινάμο Κιέβου. Από την άλλη, στους ανίσχυρους, ήτοι πιθανούς αντιπάλους για τον Παναθηναϊκό, βρίσκουμε τις εξής ομάδες:
- Μπεσίκτας
- Χάιντουκ Σπλιτ
- Αάρχους
- Τρόμσο
- Σεντ Γκάλεν
- Χάμαρμπι
- Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ
- Γκιόρι ΕΤΟ
- Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ
🚨 Projected 2026/27 Europa League - QR2 based on the predicted final league standings!— Football Rankings (@FootRankings) March 28, 2026
✅ LEFT - Projected to be Seeded
❌ RIGHT - Projected to be Unseeded
📊 Complete qualifying projections with all the % chances and seedings at our Page (link in bio)! pic.twitter.com/lz6KHivaBh
