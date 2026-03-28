Το Football Rankings προέβλεψε ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού εάν το Τριφύλλι συμμετάσχει στα προκριματικά του Europa League την επόμενη σεζόν.

Με τους έξι αγώνες των playoffs της Stoiximan Super League να απομένουν, ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλισμένη θέση στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν και, σύμφωνα με το Football Rankings, προβλέπεται να συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο αλγόριθμος της σελίδας έκανε μία πρώτη πρόβλεψη για τις ομάδες που θα βρεθούν μαζί με το Τριφύλλι στην εν λόγω φάση και τοποθετεί την ελληνική ομάδα στους ισχυρούς του βασικού μονοπατιού.

Μαζί με τους Πράσινους, βρίσκονται, κατά τη σχετική δημοσίευση οι Άγιαξ, Μπράγκα, Βικτόρια Πλζεν, Καραμπάγκ, Γάνδη, Λουντογκόρετς, Πάφος και Ντινάμο Κιέβου. Από την άλλη, στους ανίσχυρους, ήτοι πιθανούς αντιπάλους για τον Παναθηναϊκό, βρίσκουμε τις εξής ομάδες:

Μπεσίκτας

Χάιντουκ Σπλιτ

Αάρχους

Τρόμσο

Σεντ Γκάλεν

Χάμαρμπι

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

Γκιόρι ΕΤΟ

Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ