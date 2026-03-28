Η ΑΕΚ είναι η πιο σταθερή ομάδα στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έχοντας τις περισσότερες πρωτιές σε σύγκριση με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της σεζόν δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη για την ΑΕΚ. Μπορεί σε προηγούμενες αγωνιστικές να ήταν αυτή που γκέλαρε αφήνοντας βαθμούς σε Βόλο και Περιστέρι, ωστόσο το βράδυ της περασμένης Κυριακής ήταν εκείνη που κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις απώλειες των ανταγωνιστών της και να ξαναβρεθεί μόνη πρώτη.

Την ώρα που η ΑΕΚ είχε καθαρίσει νωρίς το παιχνίδι με την Κηφισιά και επέστρεφε στις νίκες με ένα εύκολο 3-0, ο Ολυμπιακός έμενε στο 0-0 με την ΑΕΛ Novibet, ενώ ο ΠΑΟΚ γνώριζε την ήττα στο φινάλε με 2-1 στον Βόλο. Η Ένωση έκανε τη δουλειά της στη Νέα Φιλαδέλφεια και ήταν αυτή που κατάφερε να κόψει πρώτη το νήμα της κανονικής διάρκειας. Πήρε διαφορά δύο και τριών βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν η πιο σταθερή ομάδα στην κορυφή σε όλη την κανονική διάρκεια της σεζόν.

Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που βρέθηκε τις περισσότερες φορές στην κορυφή της βαθμολογίας, είτε ισόβαθμη, είτε μόνη πρώτη, από την πρώτη αγωνιστική μέχρι την 26η και τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Δείγμα της νοοτροπίας του νικητή που έχει χτίσει υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Συγκεκριμένα η ΑΕΚ, είτε μόνη της, είτε με συγκάτοικο, έχει παραμείνει στην κορυφή 17 φορές. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 14 και ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος με 10 πρωτιές. Πλέον στα συναρπαστικά play offs στην τελική ευθεία της σεζόν θα κριθούν τα πάντα, με την ΑΕΚ να μπαίνει με ένα μικρό «μαξιλαράκι» απέναντι στους ανταγωνιστές της.

Οι φορές που βρέθηκαν κορυφή οι τρεις διεκδικητές

ΑΕΚ 17

Ολυμπιακός 14

ΠΑΟΚ 10

Η βαθμολογία στο τέλος της κανονικής διάρκειας

ΑΕΚ 60

Ολυμπιακός 58

ΠΑΟΚ 57

Αήττητη η ΑΕΚ εδώ και πέντε μήνες στο πρωτάθλημα

Όλα τα παραπάνω έχουν φυσικά εξήγηση. Καταρχάς η ΑΕΚ παραμένει αήττητη εδώ και πέντε μήνες στο πρωτάθλημα. Τελευταία της ήττα ήταν εκείνη από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 2-0 στις 26 Οκτωβρίου, σε μια περίοδο που ομολογουμένως η Ένωση πέρασε μια αγωνιστική κοιλιά. Από εκεί και μετά ο διακόπτης γύρισε και η Ένωση δεν έχασε ποτέ ξανά μέχρι σήμερα.

Παράλληλα η ΑΕΚ είχε λίγες απώλειες στα παιχνίδια με τους λεγόμενους μικρομεσαίους. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι να κάνει τις τελευταίες γκέλες στις ισοπαλίες με Βόλο (2-2) και Ατρόμητο (2-2), αποτελέσματα για τα οποία η ίδια ευθύνεται με την έλλειψη συγκέντρωσης που εμφάνισε, η μοναδική γκέλα της μέσα στη σεζόν ήταν η ισοπαλία στη Λάρισα (1-1) την 4η αγωνιστική.

Όσο για το αγωνιστικό της πρόσωπο στα ντέρμπι, η ΑΕΚ μπορεί να έκανε δύο ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο, αλλά στον δεύτερο στα αντίστοιχα παιχνίδια ήταν τελείως διαφορετική και θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη στα ισόπαλα 0-0 και 1-1. Σε κάθε περίπτωση την άξιζε με τις εμφανίσεις της, ενώ τον Παναθηναϊκό κατάφερε να τον κερδίσει δύο φορές με μεγάλο πρωταγωνιστή φυσικά τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος σκόραρε και τα επτά τέρματα συνολικά (2-3, 4-0).

