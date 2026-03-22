Με τρία γκολ στα πρώτα 26 λεπτά (Γιόβιτς πεν. 5', Πέτκοφ αυτ. 16', Βάργκα 26') η ΑΕΚ «καθάρισε» την Κηφισιά με 3-0 και ξεκινά από θέση ισχύος στα play offs.

Από την πρώτη θέση μπαίνει στα play offs η ΑΕΚ, η οποία καθαρίζοντας από το πρώτο μέρος, επέστρεψε στις νίκες φτάνοντας στο 3-0 επί της Κηφισιάς και εκμεταλλεύτηκε παράλληλα τις απώλειες βαθμών ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Η Ένωση παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο πήρε νωρίς το προβάδισμα με πέναλτι του Γιόβιτς στο 5', διπλασίασε τα τέρματά της με αυτογκόλ του Πέτκοφ στο 16' μετά από σουτ του Κοϊτά, ενώ σκόραρε και τρίτο γκολ στο 26' με τον Βάργκα. Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ έριξε ρυθμό και πήρε... σβηστά το τρίποντο. Αποθέωση για Μάνταλο, ο οποίος με ένα συγκινητικό βίντεο που έπαιξε από τα μάτριξ της Allwyn Arena πριν το παιχνίδι ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2027. Ντεμπούτο για τον Σαχαμπό που πέρασε αλλαγή στα τελευταία λεπτά.

ΑΕΚ – Κηφισιά: Έτσι ξεκίνησαν

Στην ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς επανέφερε τον Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης μαζί με τον Γιόβιτς. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, ο Βίντα πήρε τη θέση του Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας πλάι στον Ρέλβας, με τον Πήλιο αριστερά και τον Ρότα δεξιά. Ο Μάνταλος ξεκίνησε πλάι στον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Περέιρα και Κοϊτά στις πλευρές. Για την Κηφισιά ο Σεμπάστιαν Λέτο ξεκίνησε με τον Ραμίρεζ στην εστία, τους Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι και Λαρουσί τετράδα στην άμυνα, τους Αμανί και Ρουκουνάκη δίδυμο στη μεσαία γραμμή και τους Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο και Αντόνισε τριάδα πίσω από τον προωθημένο Χριστόπουλο.

Η ΑΕΚ μπήκε με φόρα και καθάρισε με 3-0 από το πρώτο μέρος

Σε αντίθεση με την εμφάνιση του πρώτου μέρους με την Τσέλιε, η ΑΕΚ μπήκε με φόρα στο παιχνίδι, έβγαζε σοβαρότητα, φρεσκάδα, ήταν επιθετική και είχε ωραίες συνεργασίες στο χορτάρι με συνέπεια να πάρει πολύ νωρίς το προβάδισμα. Μετά από ωραία μπαλιά του Μάνταλου, ο Κοϊτά μπήκε από δεξιά μέσα στην περιοχή και ο Λαρουσί έβαλε απρόσεκτα το χέρι του στον λαιμό του Μαυριτανού εξτρέμ με τον Φωτιά να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 1-0 για την ΑΕΚ στο 5' φτάνοντας τα 20 γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Η ΑΕΚ «πέταγε» στον αγωνιστικό χώρο, με την Κηφισιά πάντως να απειλεί στο 14' με πλασέ του Αντόνισε που πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Δύο λεπτά αργότερα, ωστόσο, η Ένωση έφτασε στο 2-0. Αρχικά ο Κοϊτά είχε τροφοδοτήσει τον Γιόβιτς μέσα στην περιοχή με τον Ραμίρεζ να αποκρούει το σουτ του Σέρβου, ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα μετά ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε λάθος στην απομάκρυνση με τα πόδια, ο Κοϊτά από μακριά είδε την εστία κενή, σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Πέτκοφ και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0 στο 16' με το τέρμα να χρεώνεται ως αυτογκόλ.

Οι κιτρινόμαυροι έδειχναν ασταμάτητοι κάθε φορά που έβγαιναν στην επίθεση, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 26'. Ο Πινέδα είδε τον Πήλιο που ανέβαινε από αριστερά, αυτός έβγαλε την μπαλιά στον Βάργκα μέσα στην περιοχή και ο Ούγγρος φορ στην κίνηση εκτέλεσε με τη μία για να βρει και εκείνος δίχτυα. Ο Λέτο προχώρησε σε δύο γρήγορες αλλαγές έπειτα από αυτή την εξέλιξη με τους Χουχούμη και Νούνελι να αντικαθιστούν Λαρουσί και Αντόνισε και την Κηφισιά στο 31' να αγγίζει τη μείωση του σκορ, αλλά το σουτ του Πόμπο λίγο έξω από την περιοχή σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Στρακόσα. Η ΑΕΚ είχε ρίξει ρυθμούς, με τους φιλοξενούμενους να πιέζουν στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, χωρίς ωστόσο να καταφέρνουν να δημιουργήσουν κάποια πολύ επικίνδυνη κατάσταση.

Η ΑΕΚ... σβηστά έφτασε στη νίκη και μπαίνει από την πρώτη θέση στα play offs

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς άλλαξε τον Βάργκα, περνώντας στο ματς τον Ζίνι, με την ΑΕΚ να μην έχει φυσικά τη φόρα του πρώτου μέρους όπως ήταν απόλυτα λογικό, αλλά να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Στο 61' ένα σουτ του Κοϊτά, που έπαιρνε συνεχώς ενέργειες, πέρασε πάνω από τα δοκάρια, με τον Νίκολιτς να προχωρά σε ακόμα δύο αλλαγές με τον Γκατσίνοβιτς αντί του Μαυριτανού εξτρέμ και τον Ελίασον αντί του Γιόβιτς. Η ΑΕΚ συνέχιζε... σβηστά, με τον Ζίνι να έχει μια καλή στιγμή στο 72', όταν από την αριστερή πλευρά προχώρησε και έπιασε ένα ωραίο δεξί πλασέ, με τον Ραμίρεζ να βγάζει σε κόρνερ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Αγκολέζος φορ με προβολή από πάσα του Πήλιου δεν μπόρεσε να βρει εστία.

Ο Νίκολιτς πέρασε και τον Γκρούγιτς στο παιχνίδι αντί του Περέιρα λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Μάνταλο να απειλεί στο 79' με δυνατή εκτέλεση φάουλ που δεν βρήκε στόχο. Η Κηφισιά πήγε να μειώσει στο σκορ στο 83', αλλά ο Στρακόσα με μεγάλη επέμβαση σε κοντινό σουτ του Νούνελι μετά από κόρνερ κράτησε το μηδέν στην εστία του, με τον Σαχαμπό δύο λεπτά αργότερα να περνάει στη θέση του Πινέδα στο ντεμπούτο του με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Το τελικό 3-0 σφράγισε την πρώτη θέση για την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια ενόψει play offs, με την Κηφισιά στο 93' να πλησιάζει το γκολ, αλλά το σουτ του Μπένι πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο.

MVP: Ο Κοϊτά μπήκε φουριόζος στο ματς, κέρδισε το πέναλτι στο 1-0, βρήκε δίχτυα για το 2-0 (χρεώθηκε ως αυτογκόλ στον Πέτκοφ) και ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την Κηφισιά από τη δεξιά πλευρά.

Στο ύψος τους: Ο Μάνταλος και ο Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής ήταν εξαιρετικοί με πάσες κλειδιά στα γκολ της ΑΕΚ, ενώ από την Κηφισιά καλό ματς στον άξονα έκανε ο μαχητικός Ρουκουνάκης.

Αδύναμος κρίκος: Τα μπακ της Κηφισιάς, Λαρουσί και Κονατέ, είχαν προβλήματα στο πρώτο μέρος, με την ΑΕΚ να το εκμεταλλεύεται και να χτυπάει από εκεί.

Η γκάφα: Την έκανε ο Ραμίρεζ στη φάση του δεύτερου γκολ, διώχνοντας απρόσεκτα την μπάλα στον Κοϊτά.

Το στραγάλι: Ο Φωτιάς σωστά καταλόγισε το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, με τον Λαρουσί να βρίσκει με το χέρι του ψηλά τον Κοϊτά στον λαιμό. Συνολικά έκανε μια σωστή διαιτησία.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένη και με σοβαρότητα για να καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο μέρος και το κατάφερε, με ωραίο ποδόσφαιρο και τρία γκολ πριν το μισάωρο. Μετά, όπως ήταν απόλυτα φυσιολογικό, έριξε ρυθμούς, επιστρέφοντας στις νίκες. Με το τρίποντο η ΑΕΚ μπαίνει από την πρώτη θέση στα play offs εκμεταλλευόμενη και τις απώλειες ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, ενώ η Κηφισιά που δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην πολύ επιθετική Ένωση θα συμμετέχει στα play out.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Περέιρα (78' Γκρούγιτς), Πινέδα (85' Σαχαμπό), Μάνταλος, Κοϊτά (62' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα (46' Ζίνι), Γιόβιτς (62' Ελίασον).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, Λαρουσί (27' Χουχούμης), Αμανί (82' Βιγιαφάνιες), Ρουκουνάκης, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο (58' Μπένι), Αντόνισε (27' Νούνελι), Χριστόπουλος (58' Θεοδωρίδης).