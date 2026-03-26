Ο Γιώργος Κανελλόπουλος μίλησε στη Φινλανδία για το στυλ παιχνιδιού που έχει πλέον ο ΟΦΗ με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο.

Ο Γιώργος Κανελλόπουλος άφησε το Ελσίνκι και τη Φινλανδία για να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΟΦΗ.

Ο μέσος των Κρητικών παραχώρησε συνέντευξη σε ιστοσελίδα της Φινλανδίας κι αναφέρθηκε στο κυριαρχικό στυλ παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει στους Ηρακλειώτες ο Χρήστος Κόντης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κανελλόπουλος στην ιστοσελίδα suomifutis.com:

«Είχαμε συζητήσεις με την Ελσίνκι επειδή πραγματικά σέβομαι και εκτιμώ τους ανθρώπους που βρίσκονται στο club.

Ο σύλλογος γνωρίζει ότι πέρασα τρία χρόνια εκεί, διάστημα που είναι μεγάλο στο ποδόσφαιρο, ήμασταν στην ίδια σελίδα για το τι θα συνέβαινε, θα ήθελα να επιστρέψω στην Ελσίνκι κάποια μέρα αλλά είχε φτάσει η ώρα για να δοκιμάσω κάτι καινούργιο.

Υπήρξε ενδιαφέρον, μεταξύ των άλλων από Κροατία, Πολωνία όμως μετά από τρία χρόνια ήθελα να επιστρέψω στην πατρίδα μου. Ήθελα να παίξω σε υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα, μου δόθηκε η ευκαιρία και την άρπαξα.

Ο ΟΦΗ είναι μια ιστορική ομάδα, φέτος προκριθήκαμε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και μέχρι τώρα έχουμε μια καλή σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Προσπαθούμε να είμαστε κυρίαρχοι μέσα στο παιχνίδι, ο έλεγχος της μπάλας είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για εμάς. Αυτό μου ταιριάζει και μένα. Βγαίνουμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τον αντίπαλο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτήν την ομάδα.

Οι πρώτες μου εμφανίσεις με τον ΟΦΗ ήταν καλές, είχα έναν τραυματισμό το περασμένο φθινόπωρο που με κράτησε εκτός των τελευταίων αγώνων της χρονιάς. Μετά από αυτό, χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να επανέλθω στην κατάλληλη φόρμα όμως είμαι ξανά σε καλή κατάσταση».

Για την διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας σχολίασε: «Στην Ελλάδα το παιχνίδι είναι πιο τεχνικό ενώ στην Φινλανδία έχει να κάνει περισσότερο με τη δύναμη. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Στην Φινλανδία οι διαιτητές σε αφήνουν να παίζεις λίγο πιο σκληρά, μπορείς να κάνεις τάκλιν και να μην καταλογίζουν φάουλ τόσο εύκολα.

Στην Ελλάδα υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα με την μπάλα.

Μπορώ να προσαρμοστώ και στα δύο στυλ παιχνιδιού. Για παράδειγμα ο τρόπος παιχνιδιού της Ελσίνκι μου ταίριαξε αρκετά καλά ωστόσο γνωρίζω αρκετά καλά το ελληνικό στυλ, οπότε δεν ήταν κάτι καινούργιο για μένα. Γι' αυτόν τον λόγο μου ήταν πολύ εύκολο να προσαρμοστώ στον ΟΦΗ».