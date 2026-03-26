Ευχάριστη εξέλιξη στον ΟΦΗ με τον ταλαντούχο Λευτέρη Κοντεκά.

Κανονικά προπονήθηκε με τον ΟΦΗ ο Λευτέρης Κοντεκάς έπειτα από 5,5 μήνες.

Ο 17χρονος (26/2/09) ταλαντούχος στόπερ ήταν αρκετό καιρό εκτός, διότι χρειάστηκε να κάνει καθαρισμό στο γόνατο. Είναι καλά πλέον και τέθηκε στη διάθεση του Χρήστου Κόντη. Ασφαλώς πρόκειται για έναν παίκτη, τον οποίο πιστεύουν πολύ οι Κρητικοί.

Στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, λοιπόν, επέστρεψαν οι παίκτες του ΟΦΗ σήμερα και με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Θανάσης Ανδρούτσος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, λόγω του χτυπήματος που δέχθηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Άρη, όπως και οι Γιώργος Κανελλόπουλος και Χουάν Νέιρα. Ο Μπόρχα Γκονζάλες έκανε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.