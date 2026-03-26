Ο ΟΦΗ σε 48 ώρες διέθεσε 4.700 εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον ξεκινάει η β' φάση διάθεσης, στην οποία έχουν μείνει ελάχιστα ηλεκτρονικά.

Ολοκληρώθηκε η 48ωρη προτεραιότητα που είχαν οι κάτοχοι διαρκείας του ΟΦΗ για τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στο Βόλο. Σε αυτό το διάστημα έχουν διατεθεί ήδη περισσότερα από 4.700 εισιτήρια, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έκλεισαν οι φίλαθλοι που θα ταξιδέψουν με τσάρτερ.

Για να ανοίξουν οι θύρες 53-54 & 55-56 μέσα στην... διορία της ΕΠΟ πρέπει να αγοραστούν ακόμα περίπου 1.900 εισιτήρια. Τα 1.400 τα διαχειρίζονται οι Λέσχες, ενώ 500 «κομμάτια» προορίζονται για το ποδοσφαιρικό τμήμα και τις συμβατικές υποχρεώσεις χορηγών, ενώ ελάχιστα υπάρχουν διαθέσιμα για ηλεκτρονική πώληση.

Στις 15:00 της Πέμπτης (26/3) άρχισε η Β' φάση διάθεσης για όλους τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Τα εισιτήρια στην πλατφόρμα της Ticketmaster μπορεί να είναι πολύ λίγα, όμως αυτό δεν πρέπει να απογοητεύει τους φίλους του ΟΦΗ.

Tις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν προς διάθεση και τα εισιτήρια στις θύρες 53-54 & 55-56 (περίπου 1.100 εισιτήρια), οπότε όσοι Ομιλίτες είναι εκτός Ηρακλείου και δεν μπορούν να πάρουν «συνδεσμιακό» εισιτήριο απλά θα χρειάστούν υπομονή...

Όπως είναι προφανές, είναι πολύ σημαντικό φίλοι του ΟΦΗ εντός Κρήτης να αγοράσουν εισιτήριο από αυτά που διαχειρίζονται οι Λέσχες στις θύρες 3-4 & 6-7. Φυσικά είναι ακόμα πιο σημαντικό να «συνδειαστεί» αυτό το εισιτήριο με την αυθημερόν ακτοπλοϊκή εκδρομή, η οποία πάει απευθείας στον Βόλο.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι σήμερα (26/3) από τις 15:00 το μεσημέρι αρχίζει η Β’ φάση της διάθεσης των εισιτηρίων του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας (25/4), με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου θα έχουν πλέον οι Κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας 2025 – 2026, οι κάτοχοι εισιτηρίου στον τελικό κυπέλλου 2025 στο ΟΑΚΑ, οι κάτοχοι εισιτηρίου στον τελικό του Super Cup, και οι κάτοχοι απλού εισιτηρίου σεζόν 2025-26 (έως 28/2/26).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της τεράστιας ζήτησης που είχαν τα εισιτήρια του τελικού στην Α’ Φάση της διάθεσής τους, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα για ηλεκτρονική αγορά.

Την ίδια στιγμή όμως, υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια στις θύρες 3-4 & 6-7, τα οποία διαχειρίζονται οι αδειοδοτημένες Λέσχες των οργανωμένων φίλων της ομάδας μας.

Όταν εξαντληθούν τα συγκεκριμένα εισιτήρια, θα τεθούν προς διάθεση των φιλάθλων του ΟΦΗ (με τις παραπάνω προϋποθέσεις) οι θύρες 53-54 & 55-56.

Κατανοούμε απόλυτα την αγωνία και τη λαχτάρα των φιλάθλων μας να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη θέση τους στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού σταδίου για να παρακολουθήσουν τον ιστορικό αγώνα της ομάδας μας, αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται υπομονή, έως ότου τεθούν προς ηλεκτρονική διάθεση τα επιπλέον εισιτήρια.

Μέχρι τότε υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζονται κανονικά (στις Λέσχες των οργανωμένων φιλάθλων) οι εγγραφές για την απευθείας ακτοπλοϊκή εκδρομή που θα γίνει ανήμερα του Τελικού από το Ηράκλειο προς τον Βόλο με επιστροφή μετά το τέλος του αγώνα.

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει, ΑΜΕΣΑ, να επικοινωνήσουν με τις Λέσχες μας για όλες τις λεπτομέρειες».