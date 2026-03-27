Επιχείρηση Ελ Καμπί: Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού τον ψάχνουν για ασίστ!

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έκλεισε την κανονική περίοδο στην κατηγορία της Stoiximan Super League 1 με 17 γκολ Πόσοι όμως διαφορετικοί παίκτες του έχουν βγάλει ασίστ;

Ο Μαροκινός γκολεαδόρ του Ολυμπιακού μετά από 22 φετινές συμμετοχές του στην Stoiximan Super League 1 μέτρησε 17 γκολ σε 72 τελικές. Μάλιστα για τον Ελ Καμπί είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει πρώτος σκόρερ στην ελληνική Λίγκα μετά την κανονική περίοδο.

Παρόλα αυτά το ζήτημα εδώ έχει να κάνει με μία άλλη παράμετρο. Όλες οι ομάδες προσαρμόζουν την άμυνά τους πάνω στον Αγιούμπ, την ώρα που όλοι οι συμπαίκτες του τον αναζητούν για να του βγάλουν γκολ. Αυτό το project αγωνιστικά δεν είχε επιτυχία κόντρα στην ΑΕΛ Novibet αλλά σε παλαιότερους αγώνες είχε.

Έως και τον αγώνα με τον ΟΦΗ (καθώς ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε στο 0-0 με την ΑΕΛ Novibet) ο Ελ Καμπί είχε πάρει ασίστ από οκτώ διαφορετικούς παίκτες ως προς αυτά τα 17 γκολ του (όπου σε αυτά υπάρχουν και εκτελέσεις πέναλτι). Εν αρχή είναι δύο οι παίκτες που έχουν δώσει στον Μαροκινό διεθνή πάνω από μία ασίστ.

Είναι οι δύο ακραίοι μπακ του Ολυμπιακού, ο Ροντινέϊ και ο Φρανσίσκο Ορτέγα, με τον Βραζιλιάνο να έχει φτιάξει για τον διεθνή φορ ένα γκολ με τον ΟΦΗ στο Φάληρο και ένα στις Σέρρες και τον Αργεντίνο αριστερό μπακ να έχει δημιουργήσει ένα στο ματς στο Παγκρήτιο αλλά και με τον Πανσερραϊκό εντός και με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet εκτός. Επίσης δύο παίκτες από τα... φτερά της επίθεσης των Πειραιωτών έχουν βγάλει γκολ για τον Ελ Καμπί.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ μετά το τέλος της κανονικής περιόδου για δεύτερη φορά στα τρία χρόνια της παρουσίας του στην Ελλάδα. Το 2023-24 είχε 15 γκολ έναντι 14 του Μορόν και ενώ το 2024-25, πάλι με 15 γκολ, έμεινε στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Χεφτέ Μπεντανκόρ που είχε 16. Φέτος ο Ελ Καμπί έφτασε στα 17 τέρματα και ήταν πιο παραγωγικός από τις δύο προηγούμενες του με το τέλος της κανονικής περιόδου. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ με 16 τέρματα. Στην τρίτη θέση ήταν μαζί οι Ταρέμι, Πεντρόζο και Όζμπολτ με 10 γκολ.

Ένα ήταν από τον Ζέλσον Μαρτίνς στις Σέρρες και ένα από τον Ποντένσε στην εντός έδρας επικράτηση κόντρα στον Βόλο. Οι άλλοι παίκτες με ασίστ προς τον Ελ Καμπί είναι ο Ντιόγκο Νασιμέντο (με Αστέρα Τρίπολης εντός), ο Μέχντι Ταρέμι - που το έκανε με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και ενώ προηγήθηκε εξαιρετική ατομική ενέργεια του Ποντένσε που έσπασε την μπάλα στον Ιρανό - ο Γιουσούφ Γιαζίτσι (ο οποίος είχε βάλει τη γκολάρα στον αγώνα απέναντι στον Αστέρα και έβγαλε ασίστ για τον Αφρικανό από ένα κόρνερ στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Παναιτωλικό) και ο Λορέντζο Πιρόλα (με τον ΟΦΗ εντός έδρας).

Επί του γενικότερου συνόλου στον 32χρονο Ελ Καμπί δύο γκολ έχει φτιάξει και ο Στρεφέτσα, εκ των οποίων το ένα κόντρα στη Ρεάλ (και ενώ ο Βραζιλιάνος winger πήγε δανεικός στην Πάρμα) και το άλλο στο Κύπελλο. Ο διεθνής στράικερ φέτος έχει στο σύνολο 20 γκολ σε 34 αγώνες αλλά και 2 ασίστ.

Ο Ελ Καμπί έχει στον Ολυμπιακό 80 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και σε σύνολο 128 αγώνων. Τα 52 από αυτά είναι στο πρωτάθλημα και έχει αφήσει πίσω του τον Παύλο Βασιλείου (51) και έχει πιάσει στην 18η θέση τον Τάσο Μήτρόπουλο. Μπροστά του είναι πλέον ο Κώστας Μήτρογλου (57) και ο Υβ Τριαντάφυλλος (59). Στην λίστα με τους σκόρερ του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις έχει περάσει τον Γιώργο Δαρίβα (79), ο οποίος βρισκόταν στην 19η θέση. Βρίσκεται στην 18η θέση μαζί με τον Ίλια Ίβιτς (80) και μπροστά του είναι οι Γιώτης Τσαλουχίδης (81) και Κώστας Μήτρογλου (82).

Οι χρονιές του Ελ Καμπί σε γκολ στον Ολυμπιακό στο Πρωτάθλημα