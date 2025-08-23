Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βρει γκολ απέναντι στον Αστέρα Aktor, αλλά το εκπληκτικό σουτ του Γιουσούφ Γιαζίτσι στο 93' έδωσε τη λύση στους πρωταθλητές και ο Ελ Καμπί στο 90'+7' υπέγραψε το τελικό 2-0.

Κάτι του χρωστούσε το ποδόσφαιρο. Ο λόγος για τον Γιαζίτζι, τον μεγάλο άτυχο πέρυσι λόγω του τραυματισμού του. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός με την... βολίδα του έκανε το 1-0 στις καθυστερήσεις για να έρθει το τελικό 2-0 του Ελ Καμπί για τον Ολυμπιακό απέναντι στον σκληροτράχηλο Αστέρα.

Ολυμπιακός - Αστέρας: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η 11άδα του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα του με τον Αστέρα είχε ως βασικό τον Πνευμονίδη και ενώ στο αρχικό σχήμα μπήκαν και οι Ορτέγα και Γκαρθία. Η διάταξη: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Ροντινέι και Πνευμονίδη και φορ ο Ελ Καμπί.

Ο Σάββας Παντελίδης παρέταξε τους Αρκάδες σε διάταξη 4-2-3-1. O Tσιντώτας στην εστία, με τους Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο και Σιλά μπροστά του. Έντερ - Γιαμπλόνσκι χαφ, με τον Μπαρτόλο σε επιτελικό ρόλο. Καλτσάς - Εμμανουηλίδης στα άκρα και Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης.

Πίεση από τους γηπεδούχους, απειλή από τον Γκαρθία σε ένα αρκετά κακό 45λεπτο και 0-0

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα πολύ μεγάλη φάση δεν υπήρχε. Ένα σουτ του Γκαρθία και ένα σχετικά επικίνδυνο γύρισμα προς στην εστία του Τζολάκη που έβγαλε ο Χανιώτης γκολκίπερ. Στο 14' από ένα γύρισμα του Κοστίνια δεν μπήκε κανείς στην πορεία της μπάλας για να σκοράρει.

Στο 19ο λεπτό υπήρξε νέα απειλή από τον Γκαρθία έπειτ από ένα αρκετά δυνατό σουτ του. Στο 35' ο Κοστίνια είχε και αυτός σουτ που έπιασε ο γκολκίπερ Τσιντώτας. Το πρώτο μέρος έκλεισε με τον Τσιντώτα να προλαβαίνει τον Ελ Καμπί και με ένα 45λεπτο που δεν έθελξε από πλευράς θεάματος και ποδοσφαίρου. Ήταν γενικά αρκετά κακό.

Το δοκάρι του Τσικίνιο, η... βολίδα του Γιαζίτζι για το 1-0 και το 2-0 στο τέλος

Στο 2ο 45λεπτο ο Ολυμπιακός έψαξε ξανά το γκολ αλλά δίχως να τα καταφέρει για ένα μεγάλο διάστημα στο σύνολο καθώς είχε ακυρωθέν γκολ. Στο 51ο λεπτό ο Ελ Καμπί βρήκε δίχτυα έπειτα από 2η προσπάθειά του πλην όμως σε 2ο χρόνο το τέρμα του ακυρώθηκε με υπόδειξη οφσάιντ. Στο 56' ήρθε η φάση με ένα καλό σουτ του Τσικίνιο που βρήκε κόντρα και έφυγε κόρνερ. Ο Αστέρας απείλησε στο 59' έπειτα από πολύ ωραία ενέργεια του Εμμανουηλίδη και ένα σουτ του που αποκρούστηκε από τον Τζολάκη και ενώ είχε περάσει όποιον παίκτη του Ολυμπιακού βρήκε μπροστά του. Στο 73ο λεπτό ο Τσικίνιο είχε δοκάρι έπειτα από σουτ του και στη συνέχεια υπήρξε υπόδειξη οφσάιντ. Στο 76' μία κεφαλιά από τον Ελ Καμπί πέρασε ψηλά και έξω.

Στο 82' ο Ελ Καμπί έχασε τη δυνατότητα να σκοράρει σε τετ α τετ σε 2 περιπτώσεις (με αντίπαλο φυσικά τον Τσιντώτα). Στο 84' ο Μουζακίτης είχε ένα σουτ που έφυγε πάνω από τα δοκάρια. Στο 90ό λεπτό το φάουλ του Ροντινέι πέρασε εκτός. Στις καθυστερήσεις ο Γιαζίτζι είδε ότι είχε χώρο και έκανε μία σουτάρα - βολίδα για το 1-0. Φοβερή κίνηση και ακόμα πίο τρομερό γκολ. Στη συνέχεια ο Τσικίνιο είχε ένα φάουλ άουτ και το γκολ του Ελ Καμπί με σουτ από κοντά στο 98'.

MVP: Θέλει και ερώτημα; Ο Γιαζίτζι . Ο Τούρκος μπήκε ως αλλαγή και έβαλε ένα εξαιρετικό γκολ για να δώσει τη λύση για το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Από τη μέση και μπροστά ως προς τον Ολυμπιακό και ειδικά επί της αρχικής του 11άδας δεν υπήρχαν διακριθέντες. Άμυνα (οι στόπερ) και Τζολάκης ήταν μία χαρά. Από την άλλη ο Τσιντώτας και η άμυνά του έκαναν μεγάλη προσπάθεια.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Το κομμάτι της δημιουργίας για τον Ολυμπιακό και κυρίως του κάθετου ποδοσφαίρου σε ένα σημαντικό διάστημα του αγώνα. Προφανώς για αυτό την ευθύνη την επιφορτίζονται οι πιο δημιουργικοί του χαφ. θα βάλουμε και τον Ροντινέι για τη φάση που χάνει απέναντι στον Τσιντώτα στο πρώτο 45λεπτο.

Η ΓΚΑΦΑ: Εάν το ματς είχε λήξει στο 0-0 θα βάζαμε τη φάση του Ροντινέι. Την ευκαιρία που έχασε. Όμως το παιχνίδι έληξε στο 2-0.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε κάποια θεματάκια η διαιτησία κυρίως ως προς το σκέλος των φάουλ και του πειθαρχικού ελέγχου. Θα μπορούσε να είχε γίνει πιο καλή διαχείριση εκεί.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός βρήκε αισθητές δυσκολίες - ξανά - απέναντι σε κλειστή άμυνα. Παρόλα αυτά χάρις στον εξαιρετικό Γιαζίτζι βρήκε το 1-0 για να έρθει μετά το 2-0 του Ελ Καμπί. Συνολικά γενικά ήταν ανώτερος ο Ολυμπιακός χωρίς να είναι σούπερ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα (81' Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (62' Ζέλσον Μαρτίνς), Γκαρθία (62' Μουζακίτης), Έσε (73' Νασιμέντο), Τσικίνιο, Ροντινέι, Πνευμονίδης (81' Γιαζίτζι) και Ελ Καμπί.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Tσιντώτας, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο (86' Τριανταφυλλόπουλος), Σιλά, Έντερ, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο (68' Κέτου), Καλτσάς (84' Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (68' Μούμο) και Μακέντα (84' Τζοακίν).