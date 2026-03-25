Μετά την Καλαμάτα και τη Super League 2 και ο Ηρακλής ξεκίνησε τη διάθεση εισιτηρίων για τον τελικό του Super Cup.

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων που θα έχει για τους δικούς του οπαδούς στον τελικό του Super Cup με την Καλαμάτα το ερχόμενο Σάββατο στο ΟΑΚΑ, στις 18:30.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της ηλεκτρονικής διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα του Σούπερ Καπ απέναντι στην Καλαμάτα.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 18:30 στο ΟΑΚΑ.

Οι φίλαθλοι του Ηρακλή μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html?deepLink=653&hash=N8J1PKB0XbsUgoPdYpaMTvgLfWI2148362

Υπενθυμίζεται ότι οι θύρες που θα φιλοξενήσουν τους φιλάθλους της ομάδας είναι οι 19 και 21.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να εξασφαλίσουν έγκαιρα το εισιτήριό τους και να ακολουθούν τις οδηγίες για την ομαλή προσέλευση στο γήπεδο».

Θυμίζουμε την ανακοίνωση της Super League 2: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας SUPER CUP 2025-2026 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ , θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 18:30 στο ΟΑΚΑ.

Η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας ticketmaster.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω των επίσημων ιστοσελίδων των ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ & ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ καθώς και της επίσημης ιστοσελίδας της SUPER LEAGUE 2. Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ είναι στις ΘΥΡΕΣ 33 & 35 και της ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στις ΘΥΡΕΣ 21 & 19. Εισιτήρια για την ΘΥΡΑ 29 μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας της SUPER LEAGUE 2.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά online και δεν θα υπάρχουν σημεία πώλησης στο Ο.Α.Κ.Α.».

Η Καλαμάτα ανέφερε: ««Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως από σήμερα ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τους φίλους της Μαύρης Θύελλας για τον τελικό του SUPER CUP που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (28/03, 18:30) στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο τον Ηρακλή.

Οι διαθέσιμες θύρες είναι η 33Α & η 33Β, με το κόστος να κυμαίνεται στα 10€. Εφόσον τα εισιτήρια εξαντληθούν, θα υπάρξει πιθανότατα η δυνατότητα εξασφάλισης έξτρα αριθμού εισιτηρίων, για το οποίο θα ενημερώσουμε ως ΠΑΕ με νεότερη ανακοίνωση.

Μπορείτε να προμηθευτείτε ηλεκτρονικά και μόνο τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://bit.ly/4bJd3j5

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τις απαραίτητες οδηγίες προς τους φιλάθλους μας».