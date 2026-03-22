Ο Ηρακλής πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος του Βορείου Ομίλου της Super League 2 και σήκωσε το τρόπαιο μετά το τελευταίο ματς με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Η «οικογένεια» του Ηρακλή γιορτάζει για την επιστροφή της ομάδας στη... φυσική της θέση. Λίγες εβδομάδες μετά τη μαθηματική εξασφάλιση της ανόδου ο Γηραιός έκανε τη φιέστα του στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με την Αναγέννηση Καρδίτσας, όπου «σφράγισε» και το αήττητο.

Λίγο μετά το ματς οι ποδοσφαιριστές και το επιτελείο που οδήγησαν τους Θεσσαλονικείς στη Stoiximan Super League παρέλαβαν τα μετάλλια τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του Βορείου Ομίλου της Super League 2 και εν συνεχεία ο αρχηγός Κριστιάν Κούστα σήκωσε το τρόπαιο.

Οι παίκτες έγιναν «ένα» με τον κόσμο τους και πανηγύριαν έξαλλα την επίτευξη του μεγάλου στόχου της σεζόν, ο οποίος δεν ήταν άλλος από την επιστροφή του Ηρακλή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από 9 χρόνια απουσίας.

Πριν από την απονομή του τροπαίου και των μεταλλίων βραβεύτηκε και ο αρχισκόρερ της ομάδας, Γιώργος Μάναλης, ως MVP του Βορείου Ομίλου της Super League 2. O 31χρονος φορ τελείωσε τη σεζόν με 12 γκολ και 2 ασίστ σε 23 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.