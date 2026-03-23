Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής για τα διαρκείας της νέας σεζόν.

Ο Ηρακλής έπειτα από 9 χρόνια επέστρεψε εκεί που ανήκει, στη Super League, γιόρτασε με την Αναγέννηση Καρδίτσας την άνοδο και πλέον ξεκινά τον σχεδιασμό για μία πολύ απαιτητική σεζόν που θα έρθει.

Γι' αυτό και το πρώτο κομμάτι αφορά τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας με την ΠΑΕ να ζητάει την στήριξη του κόσμου. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ηρακλής – Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, μια ιστορική χρονιά που σηματοδοτεί την επιστροφή της ομάδας μας στη Super League 1 μετά από 9 χρόνια.

Η νέα σελίδα για τον Ηρακλή ξεκινά και η παρουσία του κόσμου αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο για τη δυναμική πορεία της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία.

Κανονικά Εισιτήρια

Θύρα 7-10: 300€

Θύρα 11-15: 450€

Θύρα 3-6: 600€

VIP: 1.700€

Ειδικές Κατηγορίες

Νεανικό (έως 18 ετών, γεννηθέντες έως 2009):

VIP: 850€

Θύρα 3-6: 300€

Θύρα 11-15: 225€

Θύρα 7-10: 150€

ΑΜΕΑ:

Θύρα 11-15: 300€ (ανευ αμαξιδίου)

Θύρα 3-6: 400€

Οικογενειακά Πακέτα

(Παιδιά έως 12 ετών, γεννηθέντα έως το 2015)

Θύρα 7-10

1 γονέας + 1 παιδί: 350€

1 γονέας + 2 παιδιά: 400€

2 γονείς + 1 παιδί: 500€

Επιπλέον παιδί: 50€

Θύρα 11-15

1 γονέας + 1 παιδί: 500€

1 γονέας + 2 παιδιά: 600€

2 γονείς + 1 παιδί: 800€

Επιπλέον παιδί: 100€

Θύρα 3-6

1 γονέας + 1 παιδί: 700€

1 γονέας + 2 παιδιά: 850€

2 γονείς + 1 παιδί: 1.000€

Επιπλέον παιδί: 150€

Η επιστροφή του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον σύλλογο και τον κόσμο του. Η στήριξη των φιλάθλων είναι καθοριστική για την προσπάθεια της ομάδας στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία διάθεσης και τους τρόπους αγοράς θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ηρακλής σημαίνει ιστορία, συνέπεια και δύναμη. Σε περιμένουμε στο γήπεδο».