Ο Ηρακλής φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο Elabet με τον Βάλτερ Ματσάρι να κάνει γνωστή την αποστολή για την αναμέτρηση αυτή.

Δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ματς για τον Ηρακλή με τους Θεσσαλονικείς μετά την πρεμιέρα και το ματς με την ΑΕΚ στην Αθήνα, να φιλοξενούνται και από τον Βόλο Elabet στην Μαγνησία. Ο Βάλτερ Ματσάρι ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ομάδας του και στην συνέχεια έκανε γνωστή την αποστολή.

Από αυτή θα απουσιάσουν τα δύο νέα αποκτήματα και συγκεκριμένα οι Μπαρσένας και Λαουρίτσεν, ενώ εκτός θα είναι και ο τραυματίας Χριομάντα, αλλά και ο Γιαννούτσος που είναι μόνιμα απών το τελευταίο διάστημα.

Την αποστολή του Ηρακλή για το ματς με τον Βόλο Elabet απαρτίζουν οι Αθανασιάδης, Τσιντώτας, Καρακασίδης (τερματοφύλακες), Σόρια, Νίζετ, Νανού, Μιρ, Μουνιόθ, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Ρος, Καϊμπουέ, Αναστασιάδης, Μορένο, Ραντόγια, Σουρλής, Κράιντς, Ίβι Λόπεθ, Κόλιτς, Κούστα και Μάρκες.