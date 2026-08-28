Βόλος ELABET: Η αποστολή για τον αγώνα με τον Ηρακλή
Η ενημέρωση του Βόλου ELABET για την αποστολή του
Η αποστολή του Βόλου ELABET για τον αγώνα με τον ΠΟΤ Ηρακλή. Είκοσι ένας ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου ELABET για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΟΤ Ηρακλή (29/8, 7.30 μ.μ., Πανθεσσαλικό) για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Αυτοί είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Μπάρε, Κόμπα, Γρόσδης, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου και Ουρτάδο.
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