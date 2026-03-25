Ο Αμπέλ Φερέιρα κατακτά τίτλους με την Παλμέιρας και ο ΠΑΟΚ βγαίνει κερδισμένος.

Ο Αμπέλ Φερέιρα αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ το φθινόπωρο του 2020 για να πάει στη Βραζιλία και την Παλμέιρας.

Ο Βραζιλιάνος σύλλογος πλήρωσε ένα σεβαστό ποσό στον ΠΑΟΚ για να πάρει τον ικανό Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος με τη «βερντάο» έχει δείξει την αξία του κι έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους. Απ' αυτό το γεγονός επωφελείται και ο Δικέφαλος, ο οποίος αν κι έχουν περάσει 5,5 χρόνια ακόμα εισπράττει από τον Φερέιρα. Για την ακρίβεια από την Παλμέιρας. Εντός του 2026, λόγω της συμφωνίας που έγινε, να παίρνει μπόνους ο ΠΑΟΚ όταν κατακτά τίτλους ο Φερέιρα, στο ταμείο της ΠΑΕ θα μπουν ακόμα 55.000 ευρώ.

Αυτό έγινε γνωστό από την Globo Esporte. Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα: «Οι τίτλοι του Άμπελ Φερέιρα με την Παλμέιρας αποφέρουν στον ΠΑΟΚ μπόνους. Η Παλμέιρας θα καταβάλει 323.000 Ρεάλ (περίπου 55.000 ευρώ) στον ελληνικό σύλλογο φέτος, στο πλαίσιο της συμφωνίας που προβλέπεται στο συμβόλαιο.

Στην οικονομική της έκθεση για το 2025, η Παλμέιρας δήλωσε μεταξύ των υποχρεώσεών της προς ξένες ομάδες, ποσό 323.000 ρεάλ, που πρέπει να καταβληθεί στον ΠΑΟΚ το οποίο συνδέεται με το όνομα του Άμπελ Φερέιρα.

Αυτό αναφέρεται στα ποσά που η Παλμέιρας θα καταβάλει φέτος ως μπόνους που ορίζονται στο συμβόλαιο λόγω ορισμένων από τους τίτλους που έχει κατακτήσει ο Άμπελ τα τελευταία χρόνια.

Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν ο προπονητής προσλήφθηκε τον Οκτώβριο του 2020, η Παλμέιρας συμφώνησε να καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης με μια σταθερή ρήτρα και ένα μεταβλητό μέρος, ανάλογα με την επίτευξη στόχων. Με άλλα λόγια, με μπόνους για κάθε πρωτάθλημα που κατακτά ο Πορτογάλος προπονητής στον σύλλογο.

Ο Άμπελ ανέφερε τη συμφωνία σε μια συνέντευξη το 2023, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ, που ήταν ο σύλλογος του Άμπελ πριν έρθει στη Βραζιλία, εμφανίζεται δηλωμένος με λεπτομέρειες για τις αξίες του στις οικονομικές καταστάσεις της Παλμέιρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η ge, τα ποσά αυτά καταβάλλονται σε δόσεις. Ένα μέρος τους καταβλήθηκε το 2025 και το υπόλοιπο, στην περίπτωση των δηλωθέντων 323.000 R$, είναι το υπόλοιπο που θα καταβληθεί το 2026, όπως συμφωνήθηκε με τον ΠΑΟΚ.

Αυτή η πληρωμή δεν είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα λόγω της μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ελληνικό σύλλογο.

Εκτός από την Παλμέιρας, ο ίδιος ο Άμπελ πληρώνει στον ΠΑΟΚ ένα ποσό για κάθε τίτλο που κατακτά, επειδή κατά τη στιγμή της συμφωνίας ο προπονητής ανέλαβε μέρος του ποσού για να παρακάμψει την αντίρρηση του ελληνικού συλλόγου και να αποτρέψει την ακύρωση της συμφωνίας με την Παλμέιρας.

Μάλιστα, σχολίασε δημόσια το θέμα το 2023 κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Palmeiras TV , όταν συμπλήρωσε τρία χρόνια στον σύλλογο.

"Για να ξέρετε, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να λαμβάνει ένα μέρος του μισθού μου, αλλά κι από την Παλμέιρας όταν κερδίζουμε τίτλους. Από τους οκτώ τίτλους που έχουμε κερδίσει, συνεχίζω να πληρώνω στον ΠΑΟΚ ένα μέρος του μισθού μου και η Παλμέιρας συνεχίζει να πληρώνει για κάθε τίτλο που έχουμε κερδίσει όλο αυτό το διάστημα", είχε δηλώσει τότε».