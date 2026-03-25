Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τους λόγους αποτυχίας του ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και αναλύει τα playoffs με βάση μερικές υποκειμενικές θεωρίες, αλλά και μία ρεαλιστική βάση.

Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Μία σκέψη κυριαρχεί μεταξύ των ΠΑΟΚτσήδων! Ίδιο και το συναίσθημα αυτές τις ημέρες. Ο ΠΑΟΚ που από πρώτος και εμφανώς καλύτερος, κατάφερε να απογοητεύσει τους πάντες με το αυτογκόλ του Βόλου και να τερματίσει τρίτος με τρεις βαθμούς διαφορά από την κορυφή…

Αλήθεια είναι ότι και μαζί με τους άλλους δύο να τερμάτιζε, πάλι θα έπρεπε να υπάρχει προβληματισμός. Ο ΠΑΟΚ που τους έπαιξε τέτοια μπάλα και τους ανάγκασε μέσα στο γήπεδο να παραδεχθούν την ανωτερότητά του, κατάφερε σε όλη τη σεζόν να χάσει τρεις βαθμούς από το Βόλο, από τον Ατρόμητο και από δύο με ΑΕΛ, Παναιτωλικό και Αστέρα!

Εξαιρούμε τον Ατρόμητο στα τέλη Δεκεμβρίου με την ομάδα ξεζουμισμένη σε εκείνη τη στιγμή. Οι απώλειες ήταν δύο στην πρώτη φάση κρίσης τον Σεπτέμβριο και άλλες δύο τώρα στα τέλη της κανονικής περιόδου… Στο πρώτο κομμάτι της αρχής ο ΠΑΟΚ ψάχνονταν, στο δεύτερο έπαιζε μισός για πολύ μεγάλο διάστημα και αυτό επηρέασε όλη του την εικόνα.

Μέσα σε Φεβρουάριο και Μάρτιο ο ΠΑΟΚ έδωσε 11 παιχνίδια. Κέρδισε μόνο τέσσερα! Είχε άλλες τέσσερις ισοπαλίες (οδυνηρή με την ΑΕΛ) και τρεις ήττες, δύο από τη Θέλτα και η τελευταία κάκιστη από το Βόλο. Από εκεί και πέρα όμως, σε έντεκα παιχνίδια η ομάδα του Λουτσέσκου έβαλε μόνο 14 γκολ! Ποια; Η ομολογουμένως καλύτερη επίθεση (σε παραγωγή και εκτέλεση) όπως αποδεικνύει και ο βαθμολογικός πίνακας. Δεν ήταν ο κανονικός ΠΑΟΚ αυτός και τα γκολ αποτελούν μία απόδειξη. Κάπως έτσι δεν κατάφερε να καθαρίσει ματς στα οποία προηγήθηκε και μετά ούτε κράτησε μία νίκη με ένα γκολ, ούτε κατάφερε να βάλει και δεύτερο για να εξασφαλιστεί. Δεν μπορούσε κι αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό. Κανείς δεν ξαφνιάστηκε και δεν υποτίμησε τον Βόλο. Μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα. Όταν κάτι γίνεται ξανά και ξανά με την εικόνα να είναι ΟΛΟΙΔΙΑ σε Λάρισα, Κηφισιά και Βόλο, τότε το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο!

Είναι ολοφάνερο ότι σε αυτό το δεύτερο διάστημα της κρίσης του ΠΑΟΚ με τα άσχημα αποτελέσματα που έχασε την Ευρώπη αλλά και την πρωτιά στην κανονική διάρκεια, μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι μόνιμες 6-7-8 βασικές απουσίες. Άλλος ΠΑΟΚ εμφανίστηκε και εδώ επάνω η ομάδα οφείλει να ψάξει αναλυτικά τους λόγους για κάθε μία από τις περιπτώσεις.

Πάρα πολλά παιχνίδια

Μένουμε σε έξι σημαντικούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και μετράμε τις συνολικές τους απουσίες. Σε σύνολο 48 αγώνων μέσα στη σεζόν και μέχρι τώρα, έχουμε:

Ο Ζίβκοβιτς έχει χάσει 10 ματς.

Ο Μεϊτέ δεν αγωνίστηκε σε 11.

Ο Μιχαηλίδης δεν έπαιξε σε 13, κάποια από τα οποία βέβαια και με συνειδητή επιλογή του προπονητή

Ο Γιακουμάκης έχασε 15 με δύο περιόδους τραυματισμών, από τις οποίες ο ένας μυϊκός

Ο Κωνσταντέλιας έχει χάσει άλλα 15 παιχνίδια με δύο χαμένες περιόδους από θλάσεις

Ενώ ο κάκιστος φέτος Ντεσπόντοφ έχει χάσει 18 ματς έχοντας δύο ή τρεις θλάσεις φέτος!

Να μετρήσουμε πόσα έχασε και ο Πέλκας; Από τους μεσοεπιθετικούς και ο Ιβανούσετς;

Είναι πάάάρα πολλά αυτά τα ματς των συγκεκριμένων κομβικών παικτών και σίγουρα θα μπορούσε να προστεθεί και ο Παβλένκα που ήταν εξαιρετικά άτυχος και τέλος πάντων αντικαταστάθηκε από τον Τσιφτσή.

Από τη μία είναι οι λόγοι που αυτοί οι κομβικοί παίκτες έχασαν τόόσα πολλά ματς και από την άλλη είναι το αποτέλεσμα με την εικόνα της ομάδας που ΔΕΝ θα μπορούσε να παραμείνει το ίδιο δυνατή χωρίς αυτούς, αλλά και με τους άλλους (τύπου Τάισον, Μπάμπα, Οζντόεφ) να επιβαρύνονται σε απίστευτο βαθμό και φυσικά να χάνουν τη φόρμα τους και το κανονικό πρόσωπο που θα έβγαζαν αν έπαιζαν φυσιολογικά.

Για να το κλείσουμε όλο αυτό: Πολύ απλά ΔΕΝ γίνεται στον ΠΑΟΚ ο κορυφαίος Κωνσταντέλιας να είναι ενδέκατος σε συμμετοχές μέσα στην ομάδα! Δεν είναι δυνατόν ο αναντικατάστατος τακτικά Μεϊτέ να είναι ο έβδομος και να περιμένεις φυσιολογική πορεία της ομάδας.

Τα πώς και τα γιατί στη διαχείριση των παικτών, στις ατυχίες, στις αποθεραπείες και σε όλα τα άλλα είναι βέβαιο ότι έχουν αναλυθεί εσωτερικά. Στην παρατήρηση για το ρόστερ και αν είναι ρηχό, η απάντηση είναι ίδια: Πάντα, κάθε ρόστερ μπορεί να είναι και καλύτερο. Φέτος ο ΠΑΟΚ ΔΕΝ την πάτησε πάντως στα στόπερ, στον φορ και στον αριστερό εξτρέμ που οι περισσότεροι ισχυρίζονταν ότι θέλει ενίσχυση. Θα μπορούσε να έχει 10 μεσοεπιθετικούς αντί για εφτά; Ίσως…

Είναι σίγουρο επίσης πώς και ο Λουτσέσκου έχει δει τα λάθη του. Τώρα τι γίνεται…

Πολλές θεωρίες για τα Play Offs και μία ουσία

Ο ΠΑΟΚ έχασε την πρωτιά, έμεινε πίσω και πρέπει να τονίσουμε ότι από θεωρίες για το ποιος είναι καλύτερος, πιο φορμαρισμένος, πιο έμπειρος στον πρωταθλητισμό ή ποιος έχει το καλύτερο πρόγραμμα, έχουμε γεμίσει. Θεωρίες όμως… Το ΜΟΝΟ σίγουρο, αντικειμενικό και αυταπόδεικτο είναι το… ΑΕΚ 60, Ολυμπιακός 58 και ΠΑΟΚ 57. ΜΟΝΟ αυτό υπάρχει και δίνει προβάδισμα ή δημιουργεί ντεζαβαντάζ.

Προφανώς και ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου είναι σε μειονεκτική θέση και έχει μπροστά του μόνο έξι ματς για να κερδίσει την πρωτιά κατακτώντας τουλάχιστον τρεις βαθμούς παραπάνω από την ΑΕΚ και δύο από τον Ολυμπιακό. Ίσως για τον ΠΑΟΚ να αποτελεί πλεονέκτημα ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας, πολύ δύσκολα δεν θα υπερέχει απέναντι σε έναν από τους δύο. Μέχρι τώρα μετράει απέναντί τους μία νίκη και μία ισοπαλία. Αν τους φθάσει αποκλείεται να το κάνει έχοντας δύο ήττες απέναντί τους. Άρα με ισορροπημένα αποτελέσματα στα μεταξύ τους των playoffs, θα τους έχει την ισοβαθμία στα τέσσερα συνολικά θα παίξουν ρόλο.

Θεωρητικά, για να γυρίσουμε σε αυτό το υποκειμενικό κομμάτι, ο ΠΑΟΚ δίνει στο ξεκίνημα το πιο βατό από τα έξι ματς που έχει το πρόγραμμά του. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε και δεν έχει στο ξεκίνημα κανένα μα κανένα δικαίωμα να χάσει και να κινδυνεύσει με το μείον έξι από την κορυφή! Παίζοντας με τον Παναθηναϊκό έχει για πολλούς λόγους, τις πιο πολλές πιθανότητες νίκης. Θεωρητικά και πάλι με 1Χ στον αγώνα Ολυμπιακός -ΑΕΚ που επίσης είναι το πιο πιθανό όπως ξέρουμε τις ομάδες και τις μεταξύ τους ισορροπίες, το πρωτάθλημα αρχίζει και πάλι από την αρχή , με όλους -σχεδόν- στην ίδια βάση. Κάνουμε Ανάσταση, περιμένουμε -επιτέλους- τον ΠΑΟΚ να παίξει πλήρης ή με φυσιολογικές απουσίες και πάμε να δούμε στα επόμενα ποιος είναι ο καλύτερος για να πάρει τον τίτλο….

* Η κλήρωση δημιούργησε τεράστια ηττοπάθεια! Οι αντιδράσεις δείχνουν πολλά! Από την άλλη… Τόση προσπάθεια από τόσες πλευρές να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ! Και τόση αστοχία…

* Κλείνοντας… Τώρα στην τελική ευθεία ας γίνει και μία αυτοκριτική από όλους στον ΠΑΟΚ. Από όλους όμως με ειλικρινή διάθεση: Έκανε ο καθένας ό τι καλύτερο μπορούσε αυτή τη χρονιά για τον ΠΑΟΚ, τη συσπείρωσή του και τους στόχους του;