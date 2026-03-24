Μετά τη χθεσινή νέα σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας βρίσκεται σε εξέλιξη η διάθεση από τον ΟΦΗ, ενώ αντίθετα στον ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει από την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας περνά πλέον από το οργανωτικό στο πρακτικό σκέλος, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται, όπως πάντα, στη διάθεση των εισιτηρίων και στην τελική εικόνα που θα παρουσιάσουν οι δύο ομάδες στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου στις 25 Απριλίου

Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, με την ΠΑΕ να αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες τον τρόπο διανομής.

Σε αντίθεση με τον ΟΦΗ, δεν υπάρχει συγκεκριμένο deadline για τη διάθεση των εισιτηρίων που αναλογούν στον Δικέφαλο, με στόχο να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλαθλοι ενόψει της αναμέτρησης.

Από την πλευρά της ομάδας του Ηρακλείου η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, με τους Κρητικούς να κινούνται βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Μέχρι τις 10 Απριλίου θα πρέπει να έχουν διατεθεί τουλάχιστον 6.500 εισιτήρια, προκειμένου να ανοίξουν επιπλέον θύρες (53-54 και 55-56).

Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά περίπου 1.100 επιπλέον εισιτηρίων στην πλευρά του ΠΑΟΚ.