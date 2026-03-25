Παναθηναϊκός: Στον Βοτανικό οι εξέδρες «ζωντανεύουν»
Το όνειρο εκατομμυρίων φίλων του Παναθηναϊκού, να μπουν στο νέο τους σπίτι παίρνει σάρκα και οστά.
Οι εξέδρες στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό παίρνουν μορφή κι όπως αναφέρει η ΠΑΕ στο εκπληκτικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα, ουσιαστικά «ζωντανεύει» ο χώρος, όπου θα είναι σε κάθε ματς χιλιάδες φίλοι του τριφυλλιού.
Πλάνα μέσα από το εργοτάξιο, με τις εξέδρες να παίρνουν μορφή, με θέα των Παρθενώνα και χιλιάδες εργάτες να παλεύουν καθημερινά να υλοποιήσουν αυτό το τεράστιο πρότζεκτ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας.