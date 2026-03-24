Το ματς στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα αποχαιρετήσει την ιστορική Λεωφόρο

Το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, θα σημάνει και τον αποχαιρετισμό του Παναθηναϊκό στην ιστορική Λεωφόρο.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, για την τελευταία αγωνιστική των PlayOffs της SuperLeague θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι μόνο λόγω της δυναμικότητας των δύο αντιπάλων, ούτε επειδή θα οριστικοποιήσει την θέση που θα λάβουν στο τέλος της σεζόν...

Το ματς αυτό θα είναι, όπως γνωστοποίησαν οι «πράσινοι», το τελευταίο τους στην ιστορική έδρα. Κατά το παρελθόν βέβαια, ανάλογοι αποχαιρετισμοί έχουν υπάρξει και άλλες φορές. Ωστόσο αυτή την φορά, το αντίο φαίνεται να είναι οριστικό, καθώς το γήπεδο στο Βοτανικό έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και... οστά.

Οπότε το σφύριγμα της λήξης σε αυτό το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, εκτός από την ολοκλήρωση του αγώνα, θα σημάνει και τον αποχαιρετισμό του «τριφυλλιού» στο ιστορικότερο γήπεδο της χώρας...

Όπως εύκολα κανείς λοιπόν, εκείνη την ημέρα, η Λεωφόρος αναμένεται να ζήσει μεγάλες στιγμές...