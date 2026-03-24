Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα στα PlayOffs της SuperLeague
Με εκτός έδρας αρχίζει και με εντός τελειώνει ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στα Play Offs της SuperLeague, μετά και την γνωστοποίηση του προγραμμάτος που έγινε την Τρίτη το μεσημέρι.
Οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια τους με την επίσκεψη στην Τούμπα και τις επόμενες δύο αγωνιστικές, θα φιλοξενήσουν Ολυμπιακο και ΑΕΚ.
Ακολούθως υπάρχουν τα ματς με την Ένωση και τους «ερυθρόλευκους» εκτός έδρας, πριν φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική όπου το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
- ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
- Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
- ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
- Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
Κλήρωση Stoiximan Super League Playoffs θέσεις 1-4#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/CZZSyiI57r— Super League Greece (@Super_League_GR) March 24, 2026
