Εθνική Ελλάδας, Ολυμπιακός: Η ευχή της UEFA για την Εθνική εορτή
Η UEFA έστειλε τις δικές της ευχές για την Εθνική εορτή της Ελλάδας.
Με ένα φωτογραφικό κολάζ θύμισε το έπος του Euro 2004 και την κούπα που έφερε στη χώρα η γαλανόλευκη από τα γήπεδα της Πορτογαλίας, αλλά και την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024.
«Χρόνια πολλά για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, Ελλάδα!
Από τον αξέχαστο θρίαμβο του UEFA EURO 2004 μέχρι τη διοργάνωση του τελικού Conference League του 2024 στην Αθήνα, όπου
ο Ολυμπιακός στέφθηκε επάξια πρωταθλητής, το πάθος σας για το ποδόσφαιρο συνεχίζει να σας εμπνέει», αναφέρεται στο ποστάρισμα της EUFA.
🇬🇷 Happy Independence Day, Greece!
🏆 From the unforgettable UEFA EURO 2004 triumph to hosting the 2024 #UECL final in Athens, where @olympiacosfc were fittingly crowned champions, your passion for football continues to inspire.@EthnikiOmada pic.twitter.com/vexHZUdLDs— UEFA (@UEFA) March 25, 2026
