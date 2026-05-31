Εθνική Ελλάδας: Ατομικό ο Γιαννούλης
Μία ακόμα προπόνηση εν όψει των φιλικών αγώνων με Σουηδία στις 4 Ιουνίου εκτός έδρας και με Ιταλία στο Παγκρήτιο στις 7 Ιουνίου, ολοκλήρωσε η Εθνική Ελλάδας.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς έριξε το βάρος στην τακτική και την κυκλοφορία έριξε σήμερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δίτερμα τριών ημιχρόνων.
Ο αριστερός μπακ Δημήτρης Γιαννούλης έκανε θεραπεία και στη συνέχεια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Οι διεθνείς αύριο Δευτέρα θα γυμναστούν στις 19.00.
