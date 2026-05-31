Ο Δημήτρης Γιαννούλης ακολούθησε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.

Μία ακόμα προπόνηση εν όψει των φιλικών αγώνων με Σουηδία στις 4 Ιουνίου εκτός έδρας και με Ιταλία στο Παγκρήτιο στις 7 Ιουνίου, ολοκλήρωσε η Εθνική Ελλάδας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς έριξε το βάρος στην τακτική και την κυκλοφορία έριξε σήμερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δίτερμα τριών ημιχρόνων.

Ο αριστερός μπακ Δημήτρης Γιαννούλης έκανε θεραπεία και στη συνέχεια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Οι διεθνείς αύριο Δευτέρα θα γυμναστούν στις 19.00.