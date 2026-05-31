Ταουσιάνης: «Σημαντικό το ότι οι παίκτες μας έδειξαν ψυχικά αποθέματα»

Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, έκανε τον απολογισμό των δύο φιλικών αγώνων της Εθνικής στην Κροατία απέναντι στο Κατάρ και στην οικοδέσποινα, τονίζοντας τα στοιχεία που κράτησε από τις εμφανίσεις των διεθνών, αλλά και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ενόψει της συνέχειας.

«Πραγματοποιήσαμε δυο φιλικά στην Κροατία σχεδιάζοντας και λόγω απουσιών να δούμε αγωνιζόμενος ποδοσφαιριστές που δεν είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής στα έως τώρα παιχνίδια.

Στο πρώτο ματς με το Κατάρ δεν μπήκαμε με τον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας, παραβαίνοντας τον κανόνα που θέλει να αντιμετωπίζεις κάθε παιχνίδι, είτε φιλικό είτε επίσημο, με απόλυτη συγκέντρωση. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και η υπεροχή μας στο υπόλοιπο του παιχνιδιού δεν καρποφόρησε, λόγω μη καλής εκτέλεσης στις τελικές προσπάθειες και έλλειψης έντασης στις αγωνιστικές μας ενέργειες, παρά μόνο στα τελευταία 20 λεπτά, όταν ανεβάσαμε ταχύτητα, σκοράραμε και φάνηκε ότι μπορούσαμε να ανατρέψουμε.

Στο δεύτερο παιχνίδι, με την Κροατία, έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου ποιοτικά, μπορεί να μην είχαμε σε μεγάλο βαθμό την αγωνιστική μας ταυτότητα όσον αφορά στην φάση της επίθεσης λόγω έλλειψης εντάσεων, είχαμε όμως συγκέντρωση στο πλάνο, αποφασιστικότητα και σαφώς καλή πνευματική προσέγγιση. Πολύ σημαντικό γεγονός, τα ψυχικά αποθέματα που έδειξαν οι παίκτες με την πίεση που άσκησαν τα τελευταία λεπτά στον αντίπαλο, διεκδικώντας την νίκη.

Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι στους ποδοσφαιριστές μας με υγεία και καλή επιστροφή τον Σεπτέμβριο».