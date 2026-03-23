Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξήρε την προσφορά του Πέτρου Μάνταλου στη γαλανόλευκη και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Πέτρος Μάνταλος δεν θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική ομάδα. Ο ίδιος έκανε γνωστή την επιθυμία του μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας στο Nations League και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς με δηλώσεις του, έπλεξε το εγκώμιο του έμπειρου μέσου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς για τον Μάνταλο: «Θέλω να πω για την απουσία του Πέτρου Μάνταλου. Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων αγώνων μας ενημέρωσε ότι επιθυμούσε να σταματήσει από την Εθνική.

Μιλήσαμε ήταν πολύ ειλικρινής. Μπορούσα να καταλάβω πλήρως το σκεπτικό του. Ήταν ένα παιδί πολύ χρήσιμο για μας τόσο ως παίκτης, αλλά και με την παρουσία του στα αποδυτήρια γιατί είναι από τους πιο έμπειρους. θα μας λείψει ο Πέτρος.

Έχει προσφέρει για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στην Εθνική κι απ' αυτή τη θέση να τον ευχαριστήσω όχι μόνο για τη συνεργασία που είχαμε, αλλά και για όλη του την παρουσία στην Εθνική, στην οποία έχει πολλές συμμετοχές. Από την πλευρά μας θέλω να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Είναι εξαιρετικό παιδί κι επαγγελματίας κι εύχομαι να παίζει αρκετά χρόνια ακόμα ποδόσφαιρο».

Για τα δύο φιλικά της Εθνικής με την Παραγουάη την ερχόμενη Παρασκευή και με την Ουγγαρία εκτός έδρας στις 30 του μήνα, ο Γιοβάνοβιτς σχολίασε:

«Είναι έπειτα από τέσσερις μήνες ουσιαστικά μίας περιόδου που δεν είχαμε υποχρεώσεις. Έχουμε δύο φιλικά με διαφορετικές ομάδες αλλά υψηλού επιπέδου. Θα είναι πολύ καλά τεστ για την αγωνιστική κατάσταση που έχουμε, διότι πέρασε αρκετό διάστημα από την προηγούμενη συγκέντρωση.

Περιμένω να δω σε ποιον βαθμό μπορούμε να κρατήσουμε τον τρόπο παιχνιδιού, πόσο ανταγωνιστικοί θα είμαστε με τους αντιπάλους κι επειδή λόγω της απώλειας της επαφής για πολύ καιρό θα δούμε πόσο θα έχουμε ένα καλό επίπεδο».

Για την κλήση ορισμένων νέων παιδιών απάντησε: «Ο Μάρτιος και ο Ιούνιος είναι δύο περίοδο που θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το ράστερ της ομάδας. Εχουμε παιδιά που θα παίξουν για πρώτη φορά και ορισμένα που δεν είχαν πολλά ματς με την Εθνική. Υπάρχουν παιδιά που δεν τα κάλεσα για διάφορους λόγους τραυματισμούς ή απουσίες από αγώνες».