Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για την κατάσταση του άσου του Ολυμπιακού που δεν είναι πρώτο βιολί, αλλά έχει κομβικό ρόλο.

Είναι ένα από τα θέματα του Ολυμπιακού η κατάσταση στην οποία βρίσκεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Τσικίνιο. Πολύ απλά, διότι τόσο πρόπερσι, όσο και πέρυσι, ο Πορτογάλος ήταν κομβικός παίκτης για την ομάδα. Μπορεί να μην ήταν πρώτο βιολί, αλλά ήταν κομβικός .

Στο παιχνίδι με τη Λάρισα ήταν η πρώτη αλλαγή-βγήκε στο 61’. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο: με τον ΠΑΟΚ (0-0) και με την Μπάγερ Λέβερκουζεν (επίσης 0-0) έγινε το ίδιο πράγμα, ήταν πάλι πρώτη αλλαγή ο Τσικίνιο, στο ίδιο λεπτό, το 65’. Είναι προφανές ότι κι ο Μεντιλίμπαρ, που τόσο τον εμπιστεύεται, προβληματίζεται. Λογικά, και μόνο αν σκεφτούμε ότι πρόκειται για τον παίκτη που συνήθως παίζει πίσω από τον σέντερ φορ στην ενδεκάδα του κι έχει να σκοράρει τέσσερις μήνες (στο πρωτάθλημα έξι!).

Η αλήθεια είναι ότι κόντρα στην ΑΕΛ ο Τσικίνιο μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα καλός, αλλά θα μπορούσε να πιστωθεί εύκολα μία ασίστ, αν στη δική του πανέξυπνη πάσα ο Ταρέμι νικούσε στον τετ α τετ τον αντίπαλο γκολκίπερ στο 56ο λεπτό. Ο Πορτογάλος έκανε αυτό που έπρεπε, ο Ιρανός δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Όπως ήταν πολύ έξυπνη η πάσα του Τσικίνιο και στον Ζέλσον στο α΄ ημίχρονο, εκεί που ο εξτρέμ του Ολυμπιακού μπούκαρε, αλλά στη μονομαχία με τον μπακ της Λάρισας έπεσε, χωρίς να δοθεί πέναλτι-και δεν νομίζω και να ήταν.

Ο Τσικίνιο έχει ορισμένα σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι του, που κάποια τα είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι. Είχε καλούς συνδυασμούς σε μικρούς χώρους, είχε πάσες για φάσεις στην περιοχή, είχε καλή πίεση πάνω στους αντίπαλους και είχε και μία καλή εκτέλεση κόρνερ. Βεβαίως, αυτά δεν αρκούν. Διότι, ο βασικός μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού πρέπει να είναι επικίνδυνος. Κι ο έμπειρος Πορτογάλος μία φορά που βρέθηκε σε θέση για ένα καλό σουτ, έκανε κακό σουτ. Κι άλλες δύο-τρεις φορές που επίσης βρέθηκε στο ύψος της περιοχής αυτό που τελικά συνέβη ήταν να ανακοπεί.

Βλέπουμε όλοι ότι ο Πορτογάλος δεν έχει τα τρεξίματα που είχε, πιθανόν γιατί έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα αυτά τα δύο και πλέον χρόνια του στον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι ίσως το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι έχει χάσει την ψυχολογία του και κατ’ επέκταση την αυτοπεποίθηση του. Αφενός μεν νιώθει ότι με την παρουσία του Ταρέμι δεν είναι πια αυτός ο δεδομένος βασικός για τη θέση πίσω από τον φορ. Αφετέρου δε έχει χάσει την επαφή με το γκολ κι αυτό του έχει στερήσει την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό του.

Το καταλαβαίνουμε από τον (μέτριο) τρόπο που τελειώνει τις φάσεις και γενικά από τις επιλογές του. Στο παιχνίδι με τη Λάρισα κάποια στιγμή έκανε ένα πολύ καλό κλέψιμο κι όταν ήρθε η ώρα της καλής πάσας έκανε κακή. Ας δουλέψει καλύτερα τώρα στη διακοπή του πρωταθλήματος και μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει.

Άσχετο: Εφόσον πάει δικαστικά το θέμα ΟΑΚΑ για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, δεν μπορεί παρά να δικαιωθεί ο Ολυμπιακός. Πολύ απλά γιατί δεν μπορεί να υπάρχει αποκλειστική χρήση από ένα σύλλογο για περιουσία του κράτους, για Ολυμπιακό ακίνητο, όπως το ΟΑΚΑ, βασιζόμενο σε μία απλή σύμβαση. Έτσι έχουν πει όλοι οι δικηγόροι στον Ολυμπιακό.

Έχει φάει πολύ κράξιμο, απ΄ όλους μας, τον τελευταίο καιρό ο Μπιανκόν, λόγω τη αδυναμίας του σε καίριας σημασίας παιχνίδια του Ολυμπιακού, με αποκορύφωμα την ήττα 0-2 από την Μπάγερ Λέβερκουζεν. Ο Μεντιλίμπαρ, όμως, τον επέλεξε ως βασικό στη θέση του Ρέτσου, ενώ είχε και τη λύση του Καλογερόπουλου.

Με τον Γάλλο να μην είναι κακός στο παιχνίδι με τη Λάρισα. μπορώ να πω ότι βγήκε πρώτος σε φάσεις, είχε καλές άμυνες, έκοψε, πέρασε κάποιες καλές πάσες μπροστά και ήταν ο μοναδικός που έγινε επικίνδυνος σε στατική φάση με μία κεφαλιά του από καλή θέση στο κόρνερ του Τσικίνιο. Αλλά και πάλι τον είδαμε να κάνει ένα τσαφ, που ευτυχώς δεν είχε συνέπεια λόγω οφσάϊντ. Και πάλι έκανε ένα γύρισμα επιπόλαιο πίσω στον Τζολάκη.

Διότι κι αυτός δεν πατάει καλά στα πόδια του. Ακόμη και στις πάσες του μπροστά δεν ήταν όπως παλιότερα, εύστοχος. Έχει επηρεαστεί από τις κριτικές, για τις οποίες όμως υπεύθυνος είναι ο ίδιος, εννοώ οι εμφανίσεις του.

Τώρα, γιατί τον ξεκίνησε ο Μεντιλίμπαρ; Θεωρώ ότι ίσως έχει να κάνει με την δυνατότητα που έχει να προωθεί την μπάλα καλύτερα σε σχέση με τον Καλογερόπουλο. Δηλαδή, σε ένα ματς με αντίπαλο που θα έπαιζε φουλ άμυνα, προτίμησε τον Γαλλο για να έκανε καλύτερα από τον Έλληνα αυτό που κάνει ο Ρέτσος, ο οποίος κουβαλάει την μπάλα μπροστά, έχει πάσες 30άρες κλπ.

