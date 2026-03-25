Το δίδυμο που έχει καθιερώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ έχει άψογη συνεργασία και κάνει θραύση απέναντι στις αντίπαλες άμυνες.

Το καλοκαίρι η ΑΕΚ ακόμα και μετά την απόκτηση του Λούκα Γιόβιτς συνέχιζε να ψάχνει έναν επιθετικό. Η περίπτωση του Ντέσερς δεν προχώρησε, ο παίκτης που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς για να παίξει μαζί με τον Σέρβο φορ δεν βρέθηκε και για αυτό εκτός από τον Ζίνι παρέμεινε στο ρόστερ και ο Πιερό καθώς η επιθυμία του Νίκολιτς ήταν εξ αρχής ένα σχήμα με δύο επιθετικούς. Οι τραυματισμοί δεν το επέτρεψαν, ωστόσο το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο Σέρβος κόουτς κάνει πράξη αυτό που είχε εξ αρχής ως σχέδιο στο μπλοκάκι του.

Η ΑΕΚ προχώρησε νωρίς στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο στην απόκτηση του Μπάρναμπας Βάργκα δαπανώντας μάλιστα ένα ποσό 4,5 εκατ. ευρώ και έβαλε στο ρόστερ της έναν ικανό σκόρερ με πολλά γκολ στην καριέρα του. Ο Νίκολιτς είχε διακρίνει πως αποτελούσε την κατάλληλη περίπτωση για να τον ταιριάξει μαζί με τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ και αυτό έκανε. Οι δυο τους πήραν ένα σερί παιχνιδιών μαζί και κάνουν θραύση απέναντι στις αντίπαλες άμυνες.

Ο αποτελεσματικός Βάργκα και το ρεκόρ που κυνηγάει ο Γιόβιτς

Πολλές φορές ο Βάργκα χρειάζεται να κάνει τη... βρώμικη δουλειά εκτός περιοχής, ώστε η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη δυναμική που έχει στο ψηλό παιχνίδι και να πηδήξει για την πρώτη μπάλα ώστε να τη σπάσει με το κεφάλι, ενώ γενικότερα με τον τρόπο που κινείται, ανοίγει χώρους τόσο στον Γιόβιτς, όσο και στους μεσοεπιθετικούς. Μιλάμε βέβαια για έναν φορ του «κουτιού» και γι' αυτό μπαίνει συχνά μέσα σε αυτό. Και όταν το κάνει αποτελεί κίνδυνο για την αντίπαλη άμυνα, ειδικά όταν πάει να εκτελέσει με κεφαλιά, που είναι και το μεγάλο το ατού σκοράροντας συχνά με αυτόν τον τρόπο. Ήδη, συνολικά, ο Ούγγρος φορ μετράει έξι γκολ σε 13 ματς με τη φανέλα της ΑΕΚ, δείχνοντας, όπως συνηθίζει, μεγάλη αποτελεσματικότητα καθώς μέσο όρο έχει 0,36 xGoals σύμφωνα με το Wyscout, σκοράροντας 0,55 τέρματα.

Ο Γιόβιτς πριν καν έρθει ο Βάργκα είχε δείξει ότι είναι ένας παίκτης κλάσης με την ποιότητά του να επικρατεί στο ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Με τον ερχομό του Βάργκα απελευθερώθηκε περισσότερο και με το τελευταίο τέρμα που σκόραρε από την άσπρη βούλα του πέναλτι ανοίγοντας τον δρόμο της νίκης επί της Κηφισιάς έφτασε τα 20 γκολ τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ. Με την επίδοση αυτή ο Σέρβος επιθετικός απέχει πλέον μια ανάσα από το να ισοφαρίσει τα 21 γκολ του Πόνσε τη σεζόν 2018-2019, με τον Γιόβιτς να είναι πολύ κοντά στο να αποτελέσει τον πιο παραγωγικό επιθετικό της ΑΕΚ από τη χρονιά της επιστροφής της. Μάλιστα θα μπορούσε να είχε ακόμα πιο ψηλά νούμερα στο σκοράρισμα καθώς τα xGoals του σύμφωνα με το Wyscout είναι στο 0,71 μέσο όρο, σκοράροντας 0,56 τέρματα. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής η φετινή σεζόν είναι η δεύτερη πιο παραγωγική στην καριέρα του μετά τα 27 γκολ που είχε σημειώσει τη σεζόν 2018-2019 με την Αϊντραχτ. Σεζόν που έφερε και τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Βάργκα και Γιόβιτς έχουν δώσει αρκετούς βαθμούς στο πρωτάθλημα

Στα 11 παιχνίδια πρωταθλήματος από τον Γενάρη μέχρι τώρα κατά τα οποία τόσο ο Γιόβιτς όσο και ο Βάργκα βρίσκονταν στο ρόστερ της ΑΕΚ, μόνο σε τρία από αυτά δεν βρήκε δίχτυα κανείς τους. Στα άλλα οκτώ είτε ο Σέρβος είτε ο Ούγγρος φορ σκόραραν τουλάχιστον ένα γκολ, με τις επιδόσεις τους να κρίνουν αρκετούς βαθμούς. Ο Βάργκα σκόραρε το γκολ στο 1-1 με τον Ολυμπιακό, άνοιξε τον δρόμο για το διπλό επί του Πνασερραϊκού (0-4) και σκόραρε και έδωσε ασίστ στο 2-2 με τον Βόλο, με την Ένωση να σώζει στο τέλος τον βαθμό.

Από τη μεριά του ο Γιόβιτς είχε το εκπληκτικό καρέ τερμάτων στο 4-0 επί του Παναθηναϊκού, σκόραρε το ένα γκολ που έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ΑΕΚ στην Τρίπολη από ασίστ του Βάργκα, σκόραρε και τα δύο κιτρινόμαυρα τέρματα στο 2-2 με τον Ατρόμητο, όπου πήγε να γυρίσει μόνος του το ματς, ενώ άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη της ΑΕΚ στο 3-0 επί της Κηφισιάς. Στο πρώτο μισό μάλιστα είχε κρίνει κι άλλους βαθμούς για την Ένωση παίζοντας σημαντικό ρόλο με το γκολ που σημείωσε στην ανατροπή επί της Κηφισιάς (2-3), σκοράροντας χατ-τρικ στο 3-2 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, δύο γκολ στο 4-1 με τον Ατρόμητο και ακόμα ένα σημαντικό τέρμα στη νίκη με 2-1 επί του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.