Πρωτοχρονιάτικο deal της ΑΕΚ με τη Φερεντσβάρος για τον Μπαρναμπάς Βάργκα, με τον 31χρονο Ούγγρο φορ να βρίσκεται μια ανάσα από το να γίνει παίκτης της Ένωσης!

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκινάει το 2026 για την ΑΕΚ καθώς η Ένωση σύμφωνα με το ρεπορτάζ κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία με τη Φερεντσβάρος για τον Μπαρναμπάς Βάργκα! Ο 31χρονος Ούγγρος γκολτζής της Φερεντσβάρος αποτελούσε τον μεγάλο στόχο της ΑΕΚ και του Χαβιέρ Ριμπάλτα και τα τελευταία 24ωρα γινόταν μεγάλη μάχη για να κλείσει το deal με την ουγγρική ομάδα.

Η περίπτωση του Βάργκα ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολη καθώς μιλάμε για τον αρχισκόρερ της Φερεντσβάρος, ο οποίος την οδηγεί τη φετινή σεζόν στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Europa League, ωστόσο σύμμαχος της Ένωσης στην προσπάθεια για να τον κάνει δικό της ήταν ο ίδιος ο παίκτης, ο οποίος είχε πει το «ναι».

Η ΑΕΚ κατέβαλε τη μεγάλη προσπάθεια και έφτασε τελικά σε συμφωνία με την ουγγρική ομάδα, με τον 31χρονο Ούγγρο φορ εκτός απροόπτου πλέον να αναμένεται να γίνει παίκτης της Ένωσης. Να θυμίσουμε πως η ΑΕΚ είχε ρίξει τους τόνους όταν είχε αποκαλυφθεί το όνομα του Βάργκα από την Ουγγαρία, ωστόσο αυτό έγινε καθώς ήταν μια περίπλοκη περίπτωση, ενώ φαινόταν να υπήρχε και ένα ενδιαφέρον από ομάδα της Μέσης Ανατολής.

Με την επικείμενη προσθήκη του Βάργκα, η Ένωση βάζει ένα μεγάλο «κανόνι» στη γραμμή κρούσης της, ο οποίος κάθε σεζόν έχει έναν μεγάλο αριθμό γκολ. Έτσι τελειώνει με τον ιδανικό τρόπο και τη δεύτερη από τις τρεις μεταγραφές που είχε ως προτεραιότητα τον Ιανουάριο και πηγαίνει πλέον για την προσθήκη ενός χαφ.

Το Who is Who του Μπαρναμπάς Βάργκα

Ο Βάργκα είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που η καριέρα του άρχισε να εκτοξεύεται στην ώριμή του ηλικία παρότι από τότε που άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα έβαζε ασταμάτητα γκολ. Πολλά γκολ. Σε εφηβική ηλικία ο Βάργκα έφυγε από την Ουγγαρία και πήγε στην Αυστρία και συγκεκριμένα στην Έμπεραου. Εκεί έμεινε κάποια χρόνια για να συνεχίσει στη Μάτερσμπουργκ και έπειτα στη Λάφνιτζ, κλείνοντας μια δεκαετία πριν επιστρέψει στη χώρα του.

Όλα αυτά τα χρόνια... μάτωνε συνεχώς τα αντίπαλα δίχτυα στις μικρές κατηγορίας της Αυστρίας με κάθε τρόπο. Με την Έμπεραου σκόραρε 35 τέρματα σε 57 εμφανίσεις. Με τη δεύτερη ομάδα της Μάτερσμπουργκ είχε 51 γκολ σε 57 συμμετοχές (με την πρώτη έμεινε μόνο στο ένα σε 16 ματς) και με τη Λάφνιτζ 12 γκολ σε 30 παιχνίδια. Με την επιστροφή του στην Ουγγαρία συνέχισε και στην Γκιρμότ την επόμενη διετία να σκοράρει με 29 γκολ σε 60 εμφανίσεις.

Έπρεπε να έρθει η σεζόν 2021-2022 για να παίξει στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας, παίρνοντας το καλοκαίρι του 2022 μεταγραφή για την Πάκσι. Εκεί σκοράροντας 29 γκολ σε 34 ματς μπαίνει στο μάτι των μεγάλων της χώρας και συγκεκριμένα της Φερεντσβάρος, ενώ παράλληλα είχε κληθεί ήδη και στην Εθνική Ουγγαρίας, με την οποία μέχρι σήμερα μετράει 28 συμμετοχές και 13 γκολ. Με τη Φερεντσβάρος παίζει και στην Ευρώπη και το όνομά του αρχίζει και γίνεται γνωστό στα 29 του χρόνια. Τα 70 γκολ σε 113 εμφανίσεις άλλωστε δεν τα λες και λίγα.