Μια από τις επιστροφές που περιμένει με ανυπομονησία ο Μάρκο Νίκολιτς με το νέο έτος είναι ο Ζίνι, καθώς η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει ακόμα να τον εκμεταλλευτεί όσο θα ήθελε.

Δεν είναι λίγοι οι τραυματισμοί που έχει αντιμετωπίσει η ΑΕΚ από το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά ο πιο άτυχος είναι χωρίς δεύτερη σκέψη ο Ζίνι. Ο 23χρονος Ανγκολέζος φορ από το καλοκαίρι είχε κεντρικό ρόλο στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Κάτι που φάνηκε και στην προετοιμασία και πολύ περισσότερο στα προκριματικά του Conference League, έχοντας επιστρέψει από έναν δανεισμό που τον... έφτιαξε για τα καλά πέρυσι στον Λεβαδειακό.

Όμως οι τραυματισμοί δεν επέτρεψαν στον Ζίνι να βγάλει στο γήπεδο το πραγματικό του potential, στο οποίο εκτός από τον Νίκολιτς και το ίδιο το κλαμπ πιστεύει πολύ καθώς τον θεωρεί έναν παίκτη με μεγάλη προοπτική για το μέλλον. Άλλωστε η ΑΕΚ εμπράκτως το απέδειξε με την ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2029. Πάνω που σκόραρε το πρώτο του τέρμα με την κιτρινόμαυρη φανέλα στο ματς με τον Πανσερραϊκό τραυματίστηκε, επανήλθε κάποιες βδομάδες αργότερα, αλλά ήρθε ξανά ένας νέος μυϊκός τραυματισμός που τον έθεσε νοκ-άουτ για δύο μήνες.

Με την επιστροφή του τον Νοέμβριο στο ματς με τον Άρη ο Ζίνι έβγαλε αμέσως έκρηξη και ταχύτητα, σκοράροντας και το νικητήριο τέρμα στο ματς με τον Άρη. Μπήκε ξανά στην ευρωπαϊκή λίστα και πέρασε αλλαγή στο μεγάλο διπλό της ΑΕΚ στη Φλωρεντία. Έδωσε στην ΑΕΚ επιθετική πνοή με την είσοδό του, είχε και δοκάρι, αλλά στάθηκε ξανά άτυχος καθώς στα τελευταία λεπτά βγήκε πάλι τραυματίας και έμεινε ξανά εκτός χάνοντας και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Νίκολιτς θέλει όσο τίποτα άλλο να έχει απόλυτα έτοιμο τον Ζίνι

Πλέον, όπως τόνισε και ο Νίκολιτς μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τον ΟΦΗ, περιμένει με το που μπει το νέο έτος να έχει ξανά στη διάθεσή του τον Ανγκολέζο φορ, ο οποίος το πολύ μετά την Πρωτοχρονιά αναμένεται να έχει επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Ο Ζίνι θα είναι σαν μια «μεταγραφή» δεδομένου του ότι έχει αγωνιστεί τόσο λίγο μέχρι στιγμής και η ΑΕΚ δεν έχει μπορέσει να πάρει από εκείνον όσα θα ήθελε.

Πρώτος από όλους ο Νίκολιτς είναι εκείνος ελπίζει ότι θα έχει απολύτως υγιή τον Ζίνι καθώς πέρα από το γεγονός ότι ποντάρει πολύ στις ικανότητές του, θα τον βοηθήσει σημαντικά στο να παίζει με δύο επιθετικούς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν έχει κρύψει άλλωστε το γεγονός ότι του αρέσει να παίζει με δίδυμο στην επίθεση, ενώ και ο Γιόβιτς σε μεγάλη συνέντευξη που είχε δώσει σε Μέσο της πατρίδας του είχε πει ότι το αρχικό πλάνο ήταν να αγωνίζεται με παρτενέρ στην κορυφή.

Η επιστροφή του Ζίνι από το 2026 συνεπώς αναμένεται με μεγάλη προσμονή στην ΑΕΚ καθώς μέχρι τώρα τη φετινή σεζόν έχει καταφέρει να προσφέρει μόνο σε δέκα παιχνίδια. Η εικόνα του, όσο έχει αγωνιστεί, και οι δυνατότητες που έχει, σε κάνουν να πιστεύεις ότι μπορεί να «εκραγεί» αν αξιοποιηθεί σωστά και ο Νίκολιτς καταφέρει να εκμεταλλευτεί τα δυνατά του στοιχεία. Μάλιστα εκτός από την ταχύτητα, μπορεί να βοηθήσει πολύ και στο συνδυαστικό παιχνίδι που θέλει ο Νίκολιτς στην επίθεση και γι' αυτό ο Σέρβος κόουτς περιμένει πως και πως να τον δει να επιστρέφει δριμύτερος με το νέο έτος.