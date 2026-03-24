Ο Πάλμερ-Μπράουν επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Έβγαλε μέρος του προγράμματος ο Κυριόπουλος.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας της Super League.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε άσκηση κυκλοφορίας της μπάλας, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Ο Πάλμερ–Μπράουν ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, λόγω του οστικού οιδήματος που είχε υποστεί τον περασμένο μήνα, ενώ για πρώτη φορά μετά το σοβαρό τραυματισμό του, ο Γιώργος Κυριόπουλος έβγαλε μέρος του προγράμματος.

Πολλές οι απουσίες για τον Ράφα Μπενίτεθ, καθώς οι οι Κάτρης, Ερνάντεθ, Γεντβάι, και Σισοκό έκαναν θεραπεία. Απόντες ήταν και οι διεθνείς Μπακασέτας, Τεττέη, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος και ο Ντέσερς που έχει λάβει ειδική άδεια.