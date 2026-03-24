Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ματς για τα PlayΟffs της Super League.

Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (24/3), στην 1η αγωνιστική των PlayΟffs της Super League ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Τα παιχνίδια αυτά είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν το διήμερο 4-5/4 και θα ολοκληρωθούν στις 17 Μαΐου.

Οι ακριβείς ώρες διεξαγωγής των συγκεκριμένων ματς θα οριστούν την Τρίτη, στις 31 Μαρτίου.

Αναλυτικά το καλεντάρι των Playoffs της Super League

1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου)

Ολυμπιακός-ΑΕΚ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (18-19 Απριλίου)

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (02-03 Μαΐου)

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (09-10 Μαΐου)

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (12-13 Μαΐου)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

6η αγωνιστική (16-17 Μαΐου)