Ο Σισοκό θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με τον Παναθηναϊκό λόγω θλάσης, υπεβλήθη σε μαγνητική ο Κάτρης μετά από ενοχλήσεις στον δικέφαλο.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προπόνησή του στο «Γ. Καλαφάτης» για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Aktor(22/3). Ωστόσο, δυσάρεστα είναι τα νέα όσον αφορά τον Μούσα Σισοκό που τίθεται οριστικά εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο 36χρονος μέσος υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο, όπως έκαναν γνωστό οι Πράσινοι.

Παράλληλα, ο Γιώργος Κάτρης ένιωσε ενοχλήσεις στο δικέφαλο κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα με την Μπέτις κι αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Πέρα από τους Σισοκό και Κάτρη, ο Γεντβάι ακολούθησε θεραπεία λόγω μυϊκών ενοχλήσεων, ενώ για το ματς στην Τρίπολη δεν υπολογίζεται ούτε ο τιμωρημένος Κοντούρης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.