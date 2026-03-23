Ο Ντέμης Νικολαΐδης τόνισε ότι δεν διακρίνει κάποιο φαβορί για τον τίτλο. Το σχόλιό του για τον Τετέι.

Η ΑΕΚ τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια, είναι στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ. Ο Ντέμης Νικολαΐδης, ωστόσο, τόνισε στην εκπομπή της Monday FC της Nova ότι δεν βλέπει κάποιο φαβορί, ενώ στάθηκε και πάλι στη συνεισφορά του Ανδρέα Τετέι στον Παναθηναϊκό.

«Δεν βλέπω κάποιο φαβορί αν και βολεύει λίγο το πρόγραμμα, είναι και το Πάσχα στη μέση. Η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που έχει έξτρα παιχνίδια. Συνήθως αυτός που τερματίζει πρώτος στην κανονική διάρκεια παίρνει και το πρωτάθλημα.

Μόνο τότε η ΑΕΚ του Αλμέιδα πήρε το πρωτάθλημα ενώ δεν ήταν πρώτη», είπε αρχικά ο Νικολαΐδης και πρόσθεσε για τον Τετέι:

«Κέρδισε ένα πέναλτι κι έβαλε ένα γκολ. Είναι για μία ακόμα φορά καθοριστικός για να πάρει ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Βλέπεις μία μεταγραφή που είναι μέχρι στιγμής πολύ επιτυχημένη. Στην Ευρώπη, στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει σε κάθε ματς για να το πάρει».

Ο Ντέμης τόνισε επίσης ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τεράστια λάθη με τον Βόλο, υποστήριξε ότι ο Πέτρος Μάνταλος παίρνει τα τελευταία χρόνια ό,τι του αξίζει και υποστήριξε ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε άσχημα, αλλά η ΑΕΛ Novibet αγωνίστηκε με θάρρος.