Από την Τρίτη τα νεότερα στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος ενσωματώθηκε στην Εθνική Ουγγαρίας μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο.

Τις εξετάσεις του Μπάρναμπας Βάργκα περιμένουν στην ΑΕΚ προκειμένου να μάθουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον αστράγαλο. Ο Ούγγρος φορ γύρισε τον αστράγαλό του στο χθεσινό ματς με την Κηφισιά και όπως είχε αναφέρει ο Μάρκο Νίκολιτς θα πήγαινε στην Εθνική του ομάδα όπου και θα προχωρούσε σε μαγνητική.

Ο Βάργκα έχει υποστεί ένα διάστρεμμα και πλέον αυτό που περιμένει η ΑΕΚ είναι τα αποτελέσματα της μαγνητικής, με το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης να είναι σε συνεχή επαφή με το αντίστοιχο της Εθνικής Ουγγαρίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τραυματισμό του Βάργκα στον αστράγαλο αναμένονται από την Τρίτη, με τον Νίκολιτς να τονίζει μετά το τέλος του χθεσινού ματς με την Κηφισιά πως ελπίζει ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος με την επανέναρξη της δράσης για τα play offs μετά τη διακοπή:

«Όντως είχε έναν τραυματισμό στο πρώτο μέρος. Γύρισε τον αστράγαλο. Είχε ένα πρήξιμο. Ήθελε να συνεχίσει. Δεν ήταν καλή η εικόνα του. Θα πάει στην Εθνική Ουγγαρίας, θα κάνει εξετάσεις, ελπίζουμε να είναι έτοιμος για τα play offs. Έχει τη νοοτροπία που θέλουμε γιατί ήθελε να συνεχίσει. Είναι ένας δυνατός παίκτης», υπογράμμισε ο Νίκολιτς.