Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον απόλυτο πρωταγωνιστή του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Σύμφωνα με μία ποδοσφαιρική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο βιβλίο ROIFC το οποίο επιμελήθηκε μία εταιρία που εργάζεται για τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους στην Ευρώπη, κάτω από το 30% των επιθετικών που προσλαμβάνονται σε μία ομάδα τον Ιανουάριο καταφέρνουν να σκοράρουν πάνω από δύο γκολ μέχρι το τέλος σεζόν, ένας αριθμός που δείχνει πόσο δύσκολη είναι η άμεση επίδραση για έναν στράικερ που μπαίνει σε μία διαδικασία στα μέσα της αγωνιστικής περιόδου. Αυτός είναι ο κανόνας. Υπάρχουν, όμως, και οι εξαιρέσεις.

Ο Ανδρέας Τεττέη για τον Παναθηναϊκό δεν είναι απλά η εξαίρεση στον κανόνα. Είναι εκείνος που προστέθηκε στην εξίσωση και έκανε τα πράγματα να συμβούν, με μία απίστευτη, μοναδική επιρροή του στο σύνολο σε αυτό το πρώτο του τετράμηνο με την φανέλα του συλλόγου. Υπάρχουν σέντερ φορ που λάμπουν μέσα από το σύνολο, σέντερ φορ που απλά εκτελούν, ολοκληρώνουν τις επιθέσεις των ομάδων τους και γράφουν νούμερα. Εδώ δεν έχουμε μια τέτοια ιστορία.

Ο διεθνής φορ δεν ήταν, δεν είναι ο εκτελεστής του Τριφυλλιού. Είναι αυτός που κουβάλησε όλη την ομάδα, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη, είναι αυτός που μέσα από ατομικές ενέργειες, γλίτωσε τον Παναθηναϊκό από τα χειρότερα στο πρωτάθλημα και τον έκανε να χαμογελά στην Ευρώπη. Ένα μοναδικό one man show, σε αυτά τα πρώτα του 17 παιχνίδια με τον σύλλογο, ένα μεγάλο ''εγώ είμαι εδώ'' όταν οι ομαδικές επιθετικές λειτουργίες έμεναν στα ρηχά, όταν το κάρο κολλούσε στη λάσπη, όταν το σύνολο είχε ανάγκη από έναν ηγέτη των πράξεων.

Πάντα και για πάντα θα υπάρχει η απορία για την προσαρμογή ενός παίκτη σε μία μεγάλη ομάδα όταν προέρχεται από έναν μικρότερο σύλλογο αλλά τούτος εδώ ο παιχταράς, ήταν σαν να έπαιζε από μικρό παιδί στο κλαμπ, σαν να είχε μεγαλώσει στην ακαδημία του και έκανε το μονοπάτι να φαίνεται τόσο εύκολο.

Στη Super League τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ. Ένα κανονικό 4X4 που περνούσε πάνω από τους περισσόρερους αντιπάλους.

Άνοιξε τον δρόμο της νίκης κόντρα στη Κηφισιά και τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, καθάρισε με την είσοδό του το παιχνίδι με τον Άρη, σφράγισε το διπλό στη Τρίπολη από την άσπρη βούλα, το οποίο είχε κάνει πιο εύκολο με το κερδισμένο του πέναλτι.

Τι άλλο έκανε; Μια μυθική ματσάρα στη Λιβαδειά, όπου είχε δύο ασίστ, συμμετοχή και στα τέσσερα γκολ, μία ασίστ κόντρα στον ΟΦΗ στη Λεωφόρο στον Ρενάτο και πολλές, πάρα πολλές στιγμές όπου διέλυσε μόνος του την αντίπαλη άμυνα!

Πάμε και στην Ευρώπη; Πάμε. Η ομάδα του έφτιαξε στα δύο ματς με την Βικτόρια Πλζεν 0.93xGoals, αυτός έβαλε 3 και οδήγησε στην πρόκριση στους 16 του Europa League. Επική ατομική ενέργεια στο δεύτερο γκολ, φοβερή κεφαλιά στο πρώτο, ακόμη μια προσωπική ιστορία στο γκολ εκτός έδρας. Ακόμη και απέναντι στη Μπέτις, παρά το γεγονός πως δεν σκόραρε, ήταν σημείο αναφοράς για το Τριφύλλι στη κορυφή της επίθεσης.

Το δεύτερο μισό της σεζόν για τον Παναθηναϊκό έχει έναν μεγάλο πρωταγωνιστή και αυτός είναι ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος πήρε την ομάδα από το χέρι και δημιούργησε μία διαφορετική προοπτική. Φυσικά, η διάρκεια είναι αυτή που κάνει την διαφορά στο ποδόσφαιρο, ωστόσο, το πρώτο δείγμα του 25χρονου άσου ήταν απλά συγκλονιστικό!

Υ.Γ1: Aπό τις 15/2 και για έναν μήνα, έπαιζε ασταμάτητα. Δεν ξεκουράστηκε καθόλου μέσα στον Μάρτιο και δυστυχώς χάνει όλη την σεζόν λόγω βαριάς θλάσης. Ο Γιώργος Κάτρης θα έπρεπε να προστατευθεί, θα έπρεπε να μην παίξει για παράδειγμα κόντρα στον Παναιτωλικό, η διαχείριση που του έγινε ήταν κάκιστη. Υπάρχει ένα ζήτημα με την διαχείριση στον Παναθηναϊκό. Είναι ξεκάθαρο. Κάτι παρόμοιο έγινε με τον Τσιριβέγια, τον Πελίστρι, τον Σισοκό, τον Αντίνο που έφτασε στο όριό του για να κάτσει στον πάγκο και θα πρέπει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.