Ο Σίριλ Ντέσερς μπαίνει στο χειρουργείο και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα στερηθεί και για το υπόλοιπο της σεζόν τον ικανό επιθετικό.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική ομάδα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Σίριλ Ντέσερς ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία αποκατάστασης.

Η προσπάθεια και η στόχευση ήταν να ενισχύσει την ομάδα στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και ιδίως επιστρέφοντας στην ευρωπαϊκή λίστα.

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού στο Europa League και προκειμένου να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση και να μην υπάρχει απολύτως κανένα ρίσκο πιθανής υποτροπής, αποφασίστηκε από κοινού με τον Ντέσερς η επιλογή του χειρουργείου για επιδιόρθωση του προβλήματος στον τένοντα.

Ο 31χρονος (8/12/94) επιθετικός, ο οποίος ήρθε ν' αντικαταστήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στάθηκε εξαιρετικά άτυχος την τρέχουσα σεζόν. Εχει παίξει μόλις σε 8 ματς και μέτρησε 3 γκολ και 1 ασίστ. Ουσιαστικά ο στόχος είναι να ξεπεράσει κάθε πρόβλημα και να είναι έτοιμος με την έναρξη της νέας σεζόν.



