Η κροατική ομοσπονδία έκανε γνωστό πως ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε καλύτερος νέος του πρωταθλήματος, παρ' ότι έπαιξε μόλις τη μισή σεζόν.

Μία σπουδαία διάκριση για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, αφού ο νεαρός Κροάτης επιθετικός μέσος του Παναθηναϊκού, αναδείχθηκε από τους συναδέλφους στην πατρίδα του ως ο κορυφαίος νέος του πρωταθλήματος.

Το κατόρθωμα αυτό αποκτάει ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα αν λάβει κανείς υπόψιν του πως εκείνος έπαιξε εκεί μόλις μέχρι τις αρχές του Φλεβάρη, άρα κάτι παραπάνω από τη μισή σεζόν κι όμως και πάλι κατόρθωσε να είναι εκείνος ο νικητής.

Στους μήνες της φετινής σεζόν που αγωνίστηκε στην Κροατία με τη φανέλα της Σλάβεν Μπέλουπο, εκείνος πραγματοποίησε 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα σκοράροντας επτά γκολ και δίνοντας έξι ασίστ στα περισσότερα από 1.700 λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Να σημειώσουμε πως εκείνος έμεινε εκτός της αποστολής της εθνικής Κροατίας για το Μουντιάλ, μιας και στον Παναθηναϊκό έπαιξε ελάχιστα απ' όταν ήρθε, κάνοντας μόλις έξι συμμετοχές κατά τις οποίες έπαιξε συνολικά μόλις 122 λεπτά.