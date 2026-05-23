Ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς έσπευσε να σχολιάσει κάτω από το ποστάρισμα για την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ, που έκανε ο Παναθηναϊκός στο Instagram.

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να συμφωνήσει με τον Ράφα Μπενίτεθ στο οικονομικό σκέλος προκειμένου να προχωρήσει στη λύση της συνεργασίας του με τον Ισπανό τεχνικό, η οποία ανακοινώθηκε το βραδάκι της Παρασκευής (22/05).

Εκείνος εισέπραξε μία παχυλή αποζημίωση, η οποία έφτασε τα 5,7 εκατ. ευρώ και αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων». Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε την αντίδραση ενός παίκτη που δεν βρίσκεται στην ομάδα, παρ' ότι τυπικά μένει ελεύθερος από το «τριφύλλι» στο τέλος του επόμενου μήνα.

Ο λόγος για τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που «έκοψε» ο Ράφα Μπενίτεθ, έπειτα από την κακή εμφάνιση που είχε κάνει σε κείνο το 2-2 στην Λάρισα με την ΑΕΛ.

Ο Σέρβος βγήκε εκτός ομάδας έπειτα από κείνο το παιχνίδι και την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου αποχώρησε ως δανεικός στην Καραγκιουμρούκ κι ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι που έρχεται.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής πήγε κάτω από το ποστ που έκανε ο Παναθηναϊκός για την απομάκρυνση του Ράφα Μπενίτεθ και σχολίασε ποστάροντας ένα emoticon που δείχνει δύο χέρια να χτυπούν παλαμάκια θέλοντας με αυτό τον τρόπο να συγχαρεί το κλαμπ για την απόφαση που πήρε, δείχνοντας πως του έχει μείνει μία πικρία για τον τρόπο που έφυγε από την ομάδα.