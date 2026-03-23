Ο Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ κλήθηκε στην εθνική του Μάλι μετά από τέσσερις μήνες και έγινε ο τέταρτος διεθνής της Κηφισιάς για τον Μάρτιο.

Τέσσερις ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς θα είναι εκτός Αθήνας αυτήν την εβδομάδα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των εθνικών τους ομάδων. Εκτός των τριών γνωστών Τζέρεμι Αντόνισε (Κουρασάο), Μόιζες Ραμίρεζ (Εκουαδόρ) και Άλεξ Πέτκοφ (Βουλγαρία) κλήση έλαβε και ο Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ.

Ο 21χρονος δεξιός μπακ από το Μάλι βρίσκεται στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος μετά από τέσσερις μήνες και ενώ δεν ήταν στις δύο τελευταίες κλήσεις.

Ο Αφρικανός ακραίος οπισθοφύλακας αποκτήθηκε τον Γενάρη ως δανεικός από την Κλερμόν, έχει πάρει τη φανέλα του βασικού έχοντας 9 εμφανίσεις στη Super League και με τις εμφανίσεις του κέρδισε εκ νέου τη θέση του στην εθνική του.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, ο Σεμπάστιαν Λέτο είχε ανακοινώσει από την περασμένη εβδομάδα, αρκετές ημέρες πριν το ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, διήμερο ρεπό και από την Τετάρτη (24/3) θα επιστρέψουν στις προπονήσεις ενόψει της πρεμιέρας των Play Out.